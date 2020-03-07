"الصحة" الكويتية: ما يتم تداوله عن استقالات وكلاء في الوزارة غير صحيح

صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة الكويتية

كتب بواسطة: %s محمد سيد المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:25 07/03/2020 حدث بتاريخ: 13:25 07/03/2020

نفت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت صحة ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقديم وكلاء فيها استقالاتهم مؤكدة أنها "معلومات غير صحيحة".

وأكدت الوزارة في بيان ان "كل قيادات الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد وتواصل أداء مسؤوليتها بكل اقتدار وبكامل الانسجام والتعاون حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين".

وأعربت عن كامل ثقتها في قرارات مجلس الوزراء "التي جاءت منسجمة تماما مع توصيات الوزارة حفاظا على مصالح البلاد العليا وأمنها الصحي وهو ما كان محل إشادة وتقدير منظمة الصحة العالمية التي ثمنت كل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الكويت في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".

ودعت إلى ضرورة تحري الدقة "والرجوع إلى المصادر الرسمية لاستقاء المعلومة الصحيحة في ظل نهج الشفافية الذي تتبعه الوزارة في كل شؤونها لا سيما بحق قيادات تواصل عملها ليلا ونهارا لخدمة الوطن وحفظ أمنه الصحي".