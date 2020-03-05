"الصحة" الكويتية: سلامة أبنائنا الطلبة أولوية وننسق مع "التربية" لرفع الوعي الصحي

الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة والوكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساندة بالتكليف في الوزارة الدكتورة بثينة المضف

كتب بواسطة: %s محمد سيد المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:30 05/03/2020 حدث بتاريخ: 13:39 05/03/2020

أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة والوكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساندة بالتكليف بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف أن سلامة "أبنائنا الطلبة أولوية وننسق بشكل مستمر مع وزارة التربية لرفع الوعي الصحي في جميع المدارس والقطاعات التعليمية".

جاء ذلك في ردها على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي التاسع اليوم الخميس والذي تقيمه وزارة الصحة بشكل يومي للوقوف على آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضافت المضف في إجابتها حول ما إذا سيتم تمديد فترة عطلة المدارس والجامعات ان المحافظة على صحة الطلبة "شيء مهم ونحن نتواصل دائما مع وزارة التربية لرفع الوعي وننسق معها حول آخر مستجدات الفيروس وما يرد الينا من منظمة الصحة العالمية".

وحول تحديد فترة زمنية تقريبية للسيطرة التامة على هذا الفيروس في الكويت قالت إنه لا يوجد حاليا أي تاريخ محدد لمحاصرة كورونا المستجد بسبب تفشيه في جميع دول العالم "ونحن تتابع باستمرار ما ينشر وما يرد الينا من المنظمة".

وعما تردد أخيرا عن الاشتباه في إصابة مصري في الكويت قالت إنه لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد بين أبناء الجالية المصرية في البلاد.

وعن شروط خروج المصابين من المستشفى أشارت المضف الى ان الفريق الطبي المتخصص هو الذي يقرر من تنطبق عليه الخروج مبينة أن وزارة الصحة تعتمد على البروتوكولات الصحية العالمية في علاج الحالات المصابة بالفيروس.

وبينت ان وزارة الصحة تقوم بتحديث الإجراءات وآلية فحص القادمين من جميع الدول دون استثناء مشيرة الى أن منظمة الصحة العالمية تنصح باتباع الإجراءات الوقائية وتقليل حركة السفر للحد من انتشار كورونا.