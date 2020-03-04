"هيئة الشباب" توقع بروتوكول تعاون مع جمعية البنك الكويتي للطعام

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:14 04/03/2020 حدث بتاريخ: 13:14 04/03/2020

وقعت الهيئة العامة للشباب مع جمعية البنك الكويتي للطعام والإغاثة اليوم الثلاثاء برتوكول تعاون وشراكة بالأنشطة بهدف تنمية قدرات الشباب وتوفير الوسائل الكفيلة لهم للالتحاق بالاعمال التطوعية ذات البعد الانساني لخدمة مجتمعم وبلدهم.

وقال المدير العام للهيئة عبدالرحمن المطيري في كلمته عقب توقيع البرتوكول إن هذه الشراكة مع الجمعية تأتي في إطار تعزيز تعاون الهيئة مع مؤسسات المجتمع المدني مشيرا الى أن هذه الشراكة تتماشى مع إعداد الهيئة لاستراتيجية العمل التطوعي.

وذكر المطيري أن الهيئة ستخصص مركز الجوالة الواقع بمنطقة الصليبية لكوادر الجمعية لتوعية الشباب وتدريبهم وتنمية قدراتهم على المشاركة في الاعمال الانسانية للجمعية مضيفا أن الشباب سيتاح لهم المشاركة في دورات مجانية بالعمل التطوعي بالتنسيق بين الهيئة والجمعية.

وأكد أن هذه الشراكة ستتيح فرصا تطوعية للشباب لخدمة المجتمع من شأنها العمل على بناء قدرات الشباب وتعزيز اهتماماتهم في العمل التطوعي وتنمية مهاراتهم في مختلف مجالات العمل التطوعي والإنساني لافتا إلى أن الهيئة تسعى مع الجمعية لإطلاق أكاديمية للعمل التطوعي.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس ادارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الانصاري في كلمة مماثلة إن هذا البروتكول يهدف لتهيئة الشباب للعمل التطوعي وتطوير قدراتهم في هذا المجال وجعل الكويت المنارة الكبرى للعمل التطوعي والانساني.

وأفاد الانصاري أن تعزيز دور الشباب في المجتمع من خلال العمل التطوعي ومساعدة الاخرين ينمي الاستشعار بالمسؤولية لدى الشباب تجاه المجتمع حيث يساهمون في تنمية البلاد ومد يد العون للمحتاجين.