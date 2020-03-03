الوزير أنس الصالح: سنأخذ بالاعتبار ملاحظات النزلاء في المحاجر الطبية لتلافي أي قصور

الصالح والصباح خلال جولتهما في محجر الخيران

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:35 03/03/2020 حدث بتاريخ: 14:35 03/03/2020

في إطار متابعة القيادة الأمنية للإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد الصالح يرافقه معالي وزير الصحة الدكتور الشيخ باسل الصباح وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة بزيارة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3/3/2020 لمقر الحجر الصحي في منتزه الخيران وتفقد منتزه جون الكويت وفندق شاطئ الكوت للوقوف على التجهيزات التي يتم إعدادها ليكونا جاهزين لاستقبال أي حالات في حالة الضرورة.

وفي بداية الجولة التي بدأت بالحجر الصحي بمنتزه الخيران نقل الوزير تحيات وتمنيات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد بالشفاء لكافة النزلاء.

وخلال الزيارة اطلع معاليه على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها على النزلاء والعاملين من الأجهزة الأمنية والصحية والأجهزة الأخرى المساعدة والمتطوعين المتواجدين في منتزه الخيران.

كما تعرف على الخدمات المقدمة في الحجر الصحي والتقى بعدد من النزلاء واستمع منهم لعدد من الاقتراحات لبعض المحجوزين، مؤكداً على الأخذ في الاعتبار تلافي أي قصور في الحجر الصحي المزمع اقامته.

ثم قام وزير الداخلية بزيارة إلى منتزه جون الكويت وكان في استقباله وكيل الحرس الوطني بالتكليف اللواء فالح شجاع العتيبي واستمع منه إلى التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أي حالات مشتبه فيها، كما قاما بزيارة إلى فندق شاطئ الكوت واستمع من الفريق الأمني والطبي إلى شرح مفصل حول التجهيزات التي تم إعدادها وفق الإجراءات الوقائية التي تم استقبالها.

وفي نهاية الجولة تقدم الوزير بالشكر على رجال المؤسسة الأمنية خط الدفاع الأول في التصدي لكافة الظروف الطارئة، مؤكداً على اعتزاز وزارة الداخلية بجهود منتسبيها الذين يضحون بالغالي والنفيس في سبيل امن وأمان الوطن والمواطنين.