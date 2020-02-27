الداخلية: تعليق استخدام المواطنين والخليجيين للبطاقة المدنية للتنقل من والى الكويت مؤقتا
ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه في إطار الاجراءات التي تتخذها دولة الكويت لمواجهة فيروس كورونا المستجد فقد تقرر تعليق استخدام المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) للتنقل من والى دولة الكويت.
ولفتت إدارة الإعلام الأمني الى استثناء الكويتيين الموجودين بالخارج في حال خروجهم بالبطاقة المدنية ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل الكويت في حال دخولهم بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) الخاصة بهم.
وتوضح الادارة ان هذا الاجراء مؤقت ومن شأنه اطلاع الجهات المعنية بالمنافذ على الدول التي زارها القادم قبل وصوله لدولة الكويت لتطبيق الاجراءات الاحترازية الصحية عليه.