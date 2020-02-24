الوزير الروضان: حظر تصدير وإعادة تصدير مستلزمات للوقاية وفحص كورونا

وزير التجارة والصناعة خالد الروضان

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:52 24/02/2020 حدث بتاريخ: 11:52 24/02/2020

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، اليوم، قرار حظر بموجبه تصدير وإعادة تصدير المطهرات والقفازات الطبية بكافة انواعها ومستلزمات فحص الكورونا المستجد

وشمل القرار حظر مؤقت لتصدير وإعادة تصدير المطهرات والمعقمات الخاصة بالجسم والأسطح التي تحتوي على كلوروهكسيدين من 0.5% - 5% الكحول الإثيلي 70%- 95% Chlorohexidine 0.5% - 5| Ethanol 70 % – 95 %.

كما تضمن الحظر القفازات الطبية، واللبس الوقائي (الجسم والأحذية)، ومستلزمات فحص الكورونا المستجد.وهي

RNA Process control kit

Nasopharyngeal swab – Viral Transport medium

Wuhan CoV E-gene

Wuhan CoV N-gene

Wuhan CoV RdRP-gene

EAV Extraction Control