الوزير محمد بوشهري: الحفاظ على المال العام ومحاربة أوجه الفساد من خلال التعاون مع الأجهزة الرقابية

وزير الكهرباء والماء الكويتي المهندس محمد بوشهري

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:30 20/02/2020 حدث بتاريخ: 13:30 20/02/2020

أكد وزير الكهرباء والماء الكويتي المهندس محمد بوشهري أن تطوير منظومة العمل بالوزارة يأتي بدعم وتدريب الكفاءات لتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية والاهتمام بالعنصر البشري المتمثل بالطاقات الوطنية التي بلغت نسبتها 92 في المئة من العاملين بالوزارة.

وأعرب بوشهري في تصريح صحفي خلال استقباله في مبنى الوزارة اليوم الخميس المهنئين بتوليه منصبه الجديد عن التقدير والاعتزاز بثقة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.

وشدد على أهمية الحفاظ على المال العام ومحاربة أوجه الفساد من خلال التعاون مع الجهات الرقابية في الدولة ومد يد التعاون مع الجميع لتحقيق الاستراتيجية ورؤية الوزارة.

وذكر أنه سيكون هناك في القريب العاجل لقاء مع مختلف وسائل الإعلام والقيادات العليا في الوزارة لتبيان الصورة الشاملة لخدمات الكهرباء والماء المقدمة للمشاريع الحيوية في الدولة بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتأمين الحصول على كل الخدمات للمشاريع الإسكانية الجديدة.