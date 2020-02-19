الداخلية: تجديد إقامات العمل الأهلي عبر الموقع الالكتروني للوزارة ابتداء من الأحد

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:21 19/02/2020 حدث بتاريخ: 15:21 19/02/2020

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال إبراهيم معرفي أنه استكمالاً لميكنة الخدمات التي تقدمها المؤسسة الأمنية، وبعد نجاح مشروع تجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمهم طبقا للمادة (20) الكترونياً يستعد القطاع إلى إطلاق خدمة جديدة وهي تجديد إقامة العاملين بالقطاع الأهلي طبقا للمادة (18) الكترونياً، ابتداءً من يوم الاحد الموافق 1/3/2020.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص قاعة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة ابتداءً من يوم الاحد الموافق 23/2/2020، لاستقبال طلبات الشركات والمؤسسات التجارية، وشرح كيفية تجديد الإقامة مادة (18) الكترونياً للمراجعين.

وأضاف أن على ممثلي الشركات الذين يحملون الصفة القانونية، أو ممن لهم صفة رسمية عليهم احضار نموذج الطلب من الشركة او المؤسسة التجارية والرقم الموحد والايميل الخاص بها، أو ايميل المفوض له استخدام نظام التشغيل.

وأشاد اللواء طلال معرفي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الداخلية لإنجاح المشروع، مؤكدا استمرار التعاون بين المؤسسة الأمنية وكافة جهات الدولة لاستكمال ميكنة خدمات شؤون الإقامة.

ولفت إلى أنه في الفترة القادمة سيتم إطلاق خدمة تجديد لحاملي الإقامة بالقطاع الحكومي مادة (17) الكترونياً، وربط الإدارة العامة لشؤون الإقامة مع جميع الوزرات والجهات الحكومية.

ودعا اللواء طلال معرفي المواطنين والمقيمين للاستفادة من موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.kw في خدمات الأون لاين (ON LINE) التي تقدمها الإدارة العامة لشؤون الإقامة وكل القطاعات الأمنية توفيرا للجهد والوقت وسرعة الإنجاز.