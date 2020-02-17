مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل قانون المرور لرفع الغرامات المرورية

الاجتماع برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 20:37 17/02/2020 حدث بتاريخ: 20:37 17/02/2020

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: بمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم (49) لسنة 2020 بتعديل وزاري رحب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في مستهل اجتماعه بالوزيرين الجديدين براك على براك الشيتان وزير المالية ومحمد حجي بوشهري وزير الكهرباء والماء مهنئا بالثقة الغالية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ومتمنيا لهما التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ومصلحة وطننا الغالي كما نوه بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بعد تأدية اليمين الدستورية أمام سموه والعمل على ترجمتها والالتزام بها بالتعاون مع إخوانهم الوزراء لتحقيق الإنجازات المنشودة.

ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الأخوية التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الماضي وفحوى لقاءه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والذي جاء ضمن إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة والروابط التاريخية الحميمة بين شعبي البلدين الشقيقين.

كما أحاط سموه كذلك المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس وزراء كندا السيد جاستن ترودو والوفد المرافق له للبلاد في الأسبوع الماضي وفحوى المحادثات التي أجراها والتي تناولت بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات والميادين كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك.

ومن جانب آخر شرح سمو رئيس مجلس الوزراء للمجلس نتائج مشاركته والوفد المرافق لسموه في مؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة يوم الأربعاء الماضي والذي شارك فيه عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات لبحث التهديدات المحدقة بالسلم العالمي والأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية كما أحيط المجلس علما بفحوى اللقاءات والاجتماعات التي أجراها سموه والوفد المرافق له على هامش أعمال المؤتمر مع رؤساء الوفود المشاركة والتي استهدفت بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ثم عرض وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح على مجلس الوزراء تقريرا عن آخر التطورات والمستجدات عن فيروس كورونا وذلك في ظل انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات والمصابين كما عرض على المجلس إحصائية عن الدول التي أنتشر فيها هذا الوباء والتي تشير إلى مضاعفة أعداد المصابين إلى قرابة الأربعة أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين مؤكدا خلو البلاد من هذا الفيروس حتى تاريخه لله الحمد.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية مؤكدا على متابعة تنفيذ خطة الطوارئ للوقاية والحد من دخول وانتشار الوباء والاستجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية بالابتعاد عن التجمعات والحد منها فقد وجه المجلس وزارة الخارجية للتعميم على البعثات الدبلوماسية في الخارج تأجيل الاحتفالات بالأعياد الوطنية لهذه السنة وعلى صعيد الإجراءات الوقائية الداخلية فقد وجه مجلس الوزراء كذلك وزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير المواد الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة الوباء كما وجه المجلس أيضا ديوان الخدمة المدنية بوضع ضوابط للحد من سفر الموظفين في المهمات الرسمية واقتصارها على حالة الضرورة مؤكدا على أهمية تجنب المواطنين والمقيمين لأي تجمعات ولاسيما خلال فترة الأعياد الوطنية وذلك لتلافي كافة المخاطر المترتبة على انتشار هذا المرض والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وضمن إطار متابعة مجلس الوزراء لتنفيذ برنامج عمل الحكومة فقد اطلع المجلس على تقارير بعض الجهات الحكومية وقرر المجلس إحالة كافة التقارير إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على أن يتم دراستها ومن ثم رفع تقرير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكل ما تم إنجازه خلال أسبوعين تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

ثم ناقش المجلس التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وعلى مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور والذي يهدف إلى تعديل معظم العقوبات المقررة في الفصل الخامس من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة المقررة على المخالفات المرورية وكذلك بترحيل بعض المخالفات المرورية من مادة إلى أخرى حسب خطورة المخالفة وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

كما أحيط المجلس علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير نصف السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص (يناير 2020) والمتضمنة أهم الأنشطة الرئيسية والإنجازات التي تمت خلال الأشهر الستة الماضية.

ومن جانب آخر أحيط المجلس علما بالتوصية الواردة في محضر الاجتماع المشترك للجنتي الشؤون الاقتصادية والخدمات العامة بشأن تقرير عن نتائج أعمال لجنة دراسة إجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية وقرر المجلس تكليف الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة لمتابعة الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذها من قبل تلك الجهات لتنفيذ التوصيات والنتائج التي توصلت إليها لجنة دراسة إجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه.

ومن جانب آخر فقد استمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان الدكتورة رنا عبدالله الفارس أوضحت فيه تفاصيل وملابسات حادث الانهيار الأرضي الذي وقع في مشروع المطلاع السكني والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من العاملين في موقع الحادث وأوضحت للمجلس كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة التي تم اتخاذها لتحديد مسؤولية من تسبب في هذا الحادث الأليم وكذلك الاحتياطات الاحترازية التي سيتم اتخاذها بما يضمن سلامة العاملين في كافة المواقع.

وقد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ أسفه لهذا الحادث الأليم راجيا من المولى عز وجل للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.