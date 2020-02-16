أمير البلاد للوزراء الجدد: تلمسوا حاجات المواطنين وأعملوا على تطبيق القانون وأنظمة الدولة

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يستقبل الوزراء الجدد في دار سلوى

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:57 16/02/2020 حدث بتاريخ: 19:57 16/02/2020

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بدار سلوى مساء اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد استقبل سموه سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه كلا من مريم عقيل العقيل وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية وبراك علي الشيتان وزيرا للمالية ومحمد حجي بوشهري وزيرا للكهرباء والماء حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه حفظه الله وذلك بمناسبة تعيينهم بمناصبهم الجديدة.

هذا وقد هنأهم سموه بالثقة التي أوليت لهم والتي هم أهل لها ناصحا سموه لهم بأن يضعوا مصلحة الوطن نصب أعينهم وأن يتلمسوا حاجات المواطنين وأن يعملوا على تطبيق القانون وأنظمة الدولة متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.

وحضر مراسم أداء القسم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد وأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.