محمد بوشهري وزيرا لـ "الكهرباء" والشيتان لـ "المالية" والعقيل لـ "الشؤون"

قسم الوزراء الجدد

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:50 16/02/2020 حدث بتاريخ: 19:50 16/02/2020

صدر مرسوم أميري اليوم الأحد بتعديل وزاري هذا نصه:

"مرسوم رقم 49 لسنة 2020 بتعديل وزاري

بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2020 بتشكيل الوزارة وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2020 بقبول استقالة وزير الشؤون الاجتماعية وعلى المرسوم رقم 42 لسنة 2020 بتعيين وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يعدل تعيين كل من التالي اسماهما ليصبح على النحو قرينه

1 - د. خالد محمد علي الفاضل وزيرا للنفط

2 - مريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية

مادة ثانية

يعين كل من

1 - براك علي براك الشيتان وزيرا للمالية

2 - محمد حجي علي بوشهري وزيرا للكهرباء والماء

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1441 ه

الموافق 16 فبراير 2020 م".