الرئيس صباح الخالد: استمعت لرؤية خادم الحرمين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية

سمو خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس صباح الخالد

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:39 11/02/2020 حدث بتاريخ: 18:39 11/02/2020

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة بقصر عرقة في العاصمة الرياض اليوم سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه.

وقال سموه عقب اللقاء إنه تشرف بمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد حيث نقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وتمنياتهما للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار معربا عن سعادته البالغة بزيارة الشقيقة الكبرى والتي تربطنا بها روابط أخوية وثيقة رسختها العلاقات المتميزة المتينة بين البلدين الشقيقين.

وأشار سموه أن خادم الحرمين الشريفين أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكة ودولة الكويت وأهمية تعزيزها وتطويرها بشكل مستمر وتنمية التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين وتحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

وأضاف سموه أنه استمع الى رؤية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات العالمية مؤكدا أنها تجسد ما يتمتع به من حكمة سديدة تجاه تلك القضايا المختلفة.

وقال سموه ان زيارته للمملكة العربية السعودية تأتي انعكاسا للعلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين وتقديرا للسياسة المتوازنة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة والجهود التي تبذلها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق.

هذا وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مأدبة غداء على شرف سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه.