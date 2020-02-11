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الوزيرة مريم العقيل مع عمدة الحي المالي لمدينة لندن

الوزيرة العقيل تناقش مع عمدة لندن الفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص بين البلدين

بحثت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية بالوكالة مريم العقيل اليوم الثلاثاء مع عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد ويليام راسل تعزيز التعاون التجاري بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.

وقالت العقيل في بيان صحفي ان الاجتماع تناول الفرص الاستثمارية المتاحة للبلدين في القطاعين العام والخاص.

واضافت ان اللقاء يأتي ضمن الزيارة الرسمية لعمدة الحي المالي لمدينة لندن والوفد الاقتصادي المرافق له لدولة الكويت.

حضر الاجتماع العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية فاروق بستكي وممثلين عن الهيئة.

 