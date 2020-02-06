التجارة: حظر تصدير الاغنام والماعز المحلية والمستوردة والهيل والقهوة العربية

وزارة التجارة والصناعة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:10 06/02/2020 حدث بتاريخ: 13:10 06/02/2020

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارين بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال وضبط السوق.

وقالت وزارة التجارة والصناعة إن القرار الأول الذي حمل الرقم 33/2020 تضمن حظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها، من 1 مارس المقبل.

وأضافت أن القرار الثاني الذي حمل الرقم 32/2020 نص على حظر تصدير وإعادة تصدير الهيل والقهوة العربية بكافة أنواعهما لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

واوضحت "التجارة" أن القرارين جاءا بعد جولات رقابية على الأسواق وبهدف ضبط السوق والخدمات المتعلقة في المستهلك والمحافظة على عدم التلاعب بالاسعار.

وذكرت ان الجولات الرقابية رصدت نوعا من الشح في الهيل والقهوة نتيجة تخزينهما تمهيدًا لإعادة تصديرهما إلى دول مجاورة للاستفادة من هامش الأسعار الأعلى فيها.

وأكدت "التجارة" ان عملية متابعة الأسواق والتأكد من توافر جميع المواد فيها مستمرة، مشددة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للمحافظة على ضبط السوق ومنع التلاعب فيه.