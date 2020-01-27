الكويت: تقليل استقبال القادمين من الدول الموبوءة بـ "كورونا" واستثناء ذوي الصفات الرسمية

وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 22:07 27/01/2020 حدث بتاريخ: 22:07 27/01/2020

أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح على أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الكويت حتى هذه اللحظة.

وشدد معالي وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم التردد في التواصل مع قنواتنا الرسمية في حال وجود أي استفسار،كما نسأل الله السلامة للجميع.



وعلي نفس الصعيد أكدت وزارة الصحة على لسان المتحدث الرسمي الدكتور عبد الله السند انه فيما يخص ما تم تدوله بشأن عدم السماح لعدد من الركاب بدخول البلاد من قبل الجهات المعنية يأتي ضمن الخطوات الاحترازية والوقائية التي تحرص عليها الجهات الرسمية ذات الصلة في الدولة والتي تعمل بتنسيق وتعاون فيما بينها للتصدي لهذا الوباء حفاظا على سلامة جميع المواطنين والمقيمين على هذه

الأرض.



وأشار إلى أنه إجراء معمول به في كل الدول ضمن تنفيذ خطط مواجهة مثل هذا النوع من الأمراض حيث تقوم الدول بتقليل استقبال القادمين من تلك الدول المنتشر فيها الوباء قدر الاستطاعة وعدم استقبال إلا ذوي الصفات الرسمية وعلى أضيق نطاق بعد إجراء الفحوصات اللازمة زيادة في تحصين البلد من انتقال العدوى إليها.

وكان وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح قد ذكر إن الوزارة بناء على توجیھات مباشرة من سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء تقوم باتخاذ كل الاجراءات الوقائیة والخطوات الاحترازیة من خلال تفعیل خطط العمل المعتمدة عالمیا للحد من انتقال فیروس "كورونا"

الجدید.



وأكد ان الوزارة اتخذت كل الاجراءات المتبعة عالمیا فور التأكد من أنباء تفشي الفیروس الجدید بالتنسیق التام مع منظمة الصحة العالمیة وجمیع المنظمات الدولیة والإقلیمیة المعنیة بالتعامل مع مثل ھذه الأمراض.