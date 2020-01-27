الوزير أحمد الناصر: تجربة الكويت الثانية في مجلس الأمن موفقة وناجحة

وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح متحدثا خلال الندوة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:43 27/01/2020 حدث بتاريخ: 14:43 27/01/2020

اكد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ان التجربة الثانية للكويت في مجلس الامن موفقة وناجحة حيث واصلت الكويت خلالها وبتوجيهات سديدة من القيادة السياسية ما جبلت عليه من التزام متين بالقيم السامية المتجذرة في ميثاق الامم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة للشيخ احمد الناصر اليوم الاثنين في افتتاح ندوة وزارة الخارجية المقامة تحت رعاية وحضور سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بعنوان (التجربة الثانية للكويت في مجلس الامن 2018-2019) في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي.

وقال ان "التجربة الثانية للكويت في مجلس الامن موفقة وناجحة حيث واصلت الكويت خلالها وبتوجيهات سديدة من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ما جبلت عليه من التزام متين بالقيم السامية المتجذرة في ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة".

واضاف "نحن في وزارة الخارجية لا ننسى ابدا الدور المحوري لسموكم حتى قبل عضويتنا في مجلس الأمن ففور أن أعلنت دولة الكويت عن رغبتها بالترشح لعضوية غير دائمة ثانية لها في مجلس الأمن قمتم سموكم بعقد لقاءات واتمام زيارات لعديد من دول العالم".

ولفت الى الإسهام البالغ لتلك التحركات بنيل الكويت ثقة المجتمع الدولي لعضوية مجلس الأمن.

كما استذكر قيادة وادارة سمو رئيس مجلس الوزراء الفعالتين خلال عضوية الكويت في مجلس الامن وتواصل سموه المستمر "والذي كان يربط الليل بالنهار" مع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله وبقية المسؤولين في الوزارة والوفد الدائم في نيويورك والذي كان له دور دامغ وحاسم في انجاح التجربة الثانية للكويت في مجلس الامن لعامي (2018-2019).

وتقدم بجزيل الشكر وصادق الامتنان الى سمو رئيس مجلس الوزراء على دور سموه الرئيسي في إنجاح هذه التجربة الكويتية في تاريخ العلاقات الخارجية للدولة.

وتعهد بالحفاظ على نفس النهج "الذي خبرناه فيكم وتعلمناه منكم في خدمة الاهداف العليا لسياستنا الخارجية مستلهمين على الدوام معاني الحكمة والسداد في هذه السياسة التي ارساها سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عبر السنين والعقود الماضية اساسها السلام والحوار والوئام ونبراسها العقلانية والمصداقية والحكمة".

وقال الشيخ احمد الناصر ان رعاية وحضور سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لهذه الندوة يؤكد دأب سموه وحرصه المتواصلين على تشجيع العاملين في وزارة الخارجية بعد ان انتهت للتو عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الامن.

وتقدم بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع منتسبي وزارة الخارجية بجزيل الشكر وعظيم العرفان الى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على تشريفه برعاية وحضور الندوة.

يذكر ان الكويت حققت إنجازات دبلوماسية مهمة خلال عضويتها في مجلس الامن الدولي بالعامين المنصرمين بفضل تمسكها بثوابتها ومبادئها في الدفاع عن الامة العربية وحقوقها وقضاياها الى جانب جهودها الرائدة في دعم العمل الانساني واحلال السلام في الشرق الاوسط.

وكانت الكويت حصلت على 188 صوتا من أصل 192 صوتا في الانتخابات التي عقدت في الثاني من شهر يونيو عام 2017 ما يعكس المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها الكويت في المجتمع الدولي وثقة المجتمع الدولي في قدرتها على ان تكون لاعبا فاعلا في صيانة السلم والامن الدوليين.

وعادت الكويت الى مجلس الامن بعد مرور 40 عاما على عضويتها الأولى (1978 الى 1979) لتتبوأ مقعدا غير دائم عن (مجموعة آسيا والباسيفيك) وشغل المقعد العربي الذي تتناوب عليه الدول العربية.