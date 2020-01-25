وزير الصحة: الوزارة اتخذت اجراءات للتعامل مع فيروس كورونا الجديد بالتنسيق مع "الصحة العالمية"

وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 22:03 25/01/2020 حدث بتاريخ: 22:03 25/01/2020

قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح إن الوزارة بناء على توجيهات مباشرة من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تقوم باتخاذ كل الاجراءات الوقائية والخطوات الاحترازية من خلال تفعيل خطط العمل المعتمدة عالميا للحد من انتقال فيروس "كورونا" الجديد.

وأضاف الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت ان الوزارة اتخذت كل الاجراءات المتبعة عالميا فور التأكد من أنباء تفشي الفيروس الجديد بالتنسيق التام مع منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعامل مع مثل هذه الأمراض.

ولفت إلى أن (الصحة) حرصا منها على استيعاب خطط العمل بأعلى الدرجات وممارستها عمليا قامت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بعقد ورشة تدريبية لتعزيز بناء القدرات الوطنية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية في الفترة من 21 إلى 23 الجاري.

وذكر أنه شارك في الورشة الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وعدد من الجهات المعنية منها إدارة الصحة العامة قسم صحة الموانئ والحدود وإدارة منع العدوى وإدارة الطوارئ الطبية وإدارة الوقاية من الاشعاع والادارة العامة للطيران المدني واللجنة الدائمة لفريق الطوارئ الصحية والمراقبة الجوية وخدمات المطار.

وأضاف انه من بين الجهات المشاركة شركة (ناس) للخدمات الأرضية وشركة (كاسكو) لخدمات الاطعام والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة وإدارة المنافذ والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الموانئ الكويتية وقسم القوارض والحشرات وغيرهم.

وأهاب الوزير الصباح بالجميع ضرورة تحري الدقة في تتبع المعلومات المتعلقة بالمرض من خلال استقائها من المصادر الطبية الرسمية المحلية والعالمية مشددا على حتمية التأكد من صحة أي معلومة قبل نشرها.