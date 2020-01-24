الكويت: نستغرب تكرار التصريحات الايرانية عن استخدام القواعد الكويتية في عملية سليماني

وزارة الخارجية الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:59 24/01/2020 حدث بتاريخ: 14:59 24/01/2020

استدعت وزارة الخارجية اليوم الجمعة السفير الإيراني لدى الكويت محمد ايراني حيث اجتمع مع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله وذلك على خلفية تكرار تصريح قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري في إيران والذي ذكر فيه أن قاعدة علي السالم في الكويت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرا.

وأعرب الجارالله عن استياء واستغراب الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات مجددا تأكيد نفي دولة الكويت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم مشيرا إلى ما سبق وأن نفته رئاسة الأركان العامة للجيش في بيانها عن مشاركة أي من القواعد الكويتية في هذه العملية.

وطلب الجارالله من السفير الإيراني أن يصدر عن المسؤولين في إيران توضيح حقيقة موقف الكويت المشار إليه وأن لا يتم تكرار مثل هذه التصريحات التي من شأنها الإساءة للعلاقات بين البلدين.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.