الارصاد: الحرارة تنخفض الليلة لأقل من 3 درجات وقد تسبب الصقيع

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 20:18 12/01/2020 حدث بتاريخ: 20:18 12/01/2020

توقع مراقب محطات الأرصاد الجوية الكويتية ضرار العلي انخفاض درجات الحرارة الليلة إلى أقل من ثلاث درجات مئوية مما قد يسبب الصقيع على بعض المناطق البرية والزراعية.

وقال العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد ان البلاد تقع تحت تأثير مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 8 الى 28 كيلو مترا في الساعة.

واشار الى ان انخفاض درجات الحرارة سيستمر خلال ال48 ساعة المقبلة خاصة بعد غد الثلاثاء لتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 14 و16 درجة مئوية مع نشاط للرياح الشمالية الغربية التي قد تصل سرعتها إلى 50 كيلو مترا في الساعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.