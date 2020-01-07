الوزير أحمد الناصر: الحكومة ترحب بعرض اتفاقية المنطقة المقسومة على مجلس الأمة لاستيضاح التفاصيل

وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:35 07/01/2020 حدث بتاريخ: 14:35 07/01/2020

أكد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح استعداد الحكومة لاطلاع نواب مجلس الامة والشعب الكويتي على كافة تفاصيل اتفاقية المنطقة المحايدة (المقسومة) بين الكويت والسعودية في جلسة المجلس الخاصة الخميس المقبل.

وقال الشيخ الناصر في مداخلة له في جلسة مجلس الامة العادية ضمن بند كشف الاوراق والرسائل الواردة اليوم الثلاثاء ان الحكومة ترحب بعرض هذا الموضوع على المجلس لاستيضاح كافة التفاصيل والحيثيات المتعلقة بهذه الاتفاقية لنواب مجلس الامة والشعب الكويتي.

واضاف ان الحكومة ستعرض تفاصيل الاتفاقية لتبيان "هذا الانجاز التاريخي" معربا عن الشكر والتقدير الى رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب الدكتور عبدالكريم الكندري لاشادته بهذا الانجاز واقتراحه عرض الموضوع على المجلس.

وكان مجلس الامة وافق على رسالة النائب الكندري بطلب تكليف الحكومة ممثلة بوزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل بشرح الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم بين البلدين والنتائج المترتبة عليها لاطلاع الرأي العام على بنودها والاجراءات التي تمت من خلالها المفاوضات.

وقال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم في كلمة له في جلسة اليوم ان مجلس الامة سيتطرق في جلسته الخاصة الخميس المقبل الى شرح تفاصيل اتفاقية المنطقة (المقسومة) دون التصويت عليها.

واوضح الغانم ان مسألة التصويت على الاتفاقية ستكون بعد مناقشة لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية للاتفاقية في اجتماعاتها وتصويت اللجنة عليها ثم رفع تقريرها الى المجلس وبعد ذلك سيقوم المجلس بالتصويت عليها.

وكان رئيس مجلس الامة اعلن امس الاثنين مناقشة المجلس تفاصيل اتفاقية المنطقة (المقسومة) اضافة الى استعدادات الحكومة لمواجهة الاحداث الاقليمية المتسارعة والانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه في جلسة خاصة الخميس المقبل.