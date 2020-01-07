الديوان الأميري: طرح مزايدة عالمية لتتولى مزايدة تطوير وانشاء المدينة الترفيهية الجديدة

شعار المدينة الترفيهية الجديدة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:52 07/01/2020 حدث بتاريخ: 14:00 07/01/2020

في إطار الرغبة الأميرية السامية بشأن إشراف الديوان الأميري على متابعة وإنجاز مشروع تطوير المدينة الترفيهية الجديدة، أعلن الديوان الأميري مؤخراً عن طرحه مزايدة على المستوى العالمي بهدف جذب أفضل الخبرات والمهارات والموارد البشرية الدولية، لكي تتولى مسؤولية المزايدة رقم (دأ/32/2019-2020): عقد تخطيط وتطوير وإنجاز وتشغيل وصيانة واستغلال واستثمار المدينة الترفيهية الجديدة.

وفي هذا السياق، صرح مصدر مسؤول في الديوان الأميري أن الهدف من مشروع المدينة الترفيهية الجديدة يتماشى مع الرؤية الأميرية السامية لتأسيس كويت جديدة بحلول العام 2035، كما أنه يعتبر ذو أهمية خاصة على المستوى الوطني، حيث سيؤدي تنفيذه إلى دعم وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي في البلاد، إلى جانب المساهمة في تنشيط القطاعات الثقافية والترفيهية والسياحية في الكويت – حيث يعتبر المشروع من أحد أكبر المشاريع من هذا النوع في المنطقة.

كما أوضح المصدر أنه من المقرر بناء مدينة سياحية ترفيهية عالمية حيث سيتم إنشاء مدينة ملاهي متطورة ومنتجات مائية ومجمع ترفيهي متكامل يتطابق مع أرقى المواصفات العالمية، وذلك من خلال إعادة تطوير وتوسيع الموقع الحالي للمدينة الترفيهية في منطقة الدوحة، حيث سيكون المشروع الجديد على مساحة إجمالية تبلغ 2,570 مليون متر مربع مع إطلالة مميزة على الشريط الساحلي.

مضيفاً أن هذه المزايدة توضح مدى حرص الديوان الأميري على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون أكبر الجهات المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب العمل مع أفضل الخبرات المحلية والعالمية بهدف إنجازه باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات المتوافقة مع أرقى المعايير العالمية. منوهاً إلى أن موعد تقديم العطاءات هو 27 فبراير 2020.

يذكر أن مشروع المدينة الترفيهية الجديد يأتي استكمالاً لسجل الديوان الأميري الحافل بالمشاريع الضخمة والتي لاقت نجاحاً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية ومنها مدينة الجهراء الطبية، ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ومركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، ومدينة الكويت لرياضة المحركات، بالإضافة إلى حديقة الشهيد وغيرها من الإنجازات الهامة.