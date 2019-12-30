افتتاح كلية الكرسي الأورشليمي الإكليريكية في الكويت لتخريج قساوسة وكهنة للمسيحين الأقباط الارثوذكس

مطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى الأنبا أنطونيوس

كتب بواسطة: %s جريدة الجريدة المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:38 30/12/2019 حدث بتاريخ: 13:38 30/12/2019

يفتتح مطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى الأنبا أنطونيوس في السابعة من مساء الجمعة المقبل كلية الكرسي الأورشليمي الإكليريكية، وذلك بحضور كهنة وقمامصة كاتدرائية مارمرقس للأقباط الأرثوذكس في حولي وشعب الكنيسة.

والكلية الإكليريكية هي معهد دينى لتخريج قساوسة وكهنة للمسيحيين الأقباط الأرثوذكس.

وكان الأنبا أنطونيوس وصل إلى الكويت مساء السبت الماضي، وترأس صلوات الكنيسة، وحضر حفل تخرج الدفعة الاولى من أسرة الأنبا أثناسيوس الرسولي لإعداد الخدام والخادمات، مساء أمس الأحد. ويترأس مساء غد احتفال الكنيسة برأس السنة الميلادية لعام 2020، وسوف يترأس مطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى، القداس يوم الخميس 2 يناير بكاتدرائية مارمرقس بحولي.

ويغادر مطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى الأنبا أنطونيوس السبت المقبل إلى القدس حيث مقر خدمته.