وزيرة المالية الكويتية: منتدى الاقتصاد المعرفي الثالث يناقش مستقبل الوظائف

وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية بالوكالة مريم العقيل

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:27 25/12/2019 حدث بتاريخ: 13:27 25/12/2019

قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية بالوكالة مريم العقيل ان منتدى الاقتصاد المعرفي الثالث المزمع انطلاقه مطلع شهر مارس المقبل سيناقش مستقبل الوظائف والاعمال من منظور الثورة الصناعية الرابعة.

وقالت العقيل في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان المنتدى الذي يحمل عنوان (بناء رأس المال البشري للاقتصاد المعرفي) سيعقد بالتعاون مع منتدى (رأس المال البشري الاول) وبشراكة دولية ممثلة في منظمات عالمية وحكومات من مختلف دول العالم.

واوضحت ان منتدى الاقتصاد المعرفي سيناقش افضل الممارسات لبناء رأس المال البشري وتهيئته للاستخدام المتزايد للمعرفة والتكنولوجيا عبر تمكينه من افضل البرامج التعليمية والصحية التي توفر له بيئة مناسبة للعمل.

وذكرت ان المنتدى سيتطرق الى سبل بناء منظومة الاسواق المعرفية التي تعد نواة اقتصاد القرن ال21 ومفهوم التنافسية المعاصرة من منظور الاقتصاد العالمي وسبل تعزيز قواعد السوق الخليجية المشتركة.

وقالت ان قواعد السوق الخليجية المشتركة تتطلب نوعية خاصة من رأس المال البشري المؤهل والقادر على تحقيق رؤية الوحدة الخليجية اقتصاديا وتجاريا واستثماريا.

وافادت ان الاقتصاد المعرفي يركز على اربعة عناصر اساسية هي رأس المال البشري ورأس المال المؤسسي والتشاركية التي تتطلب شراكة المعرفة اكثر من نقلها اضافة الى التركيز على البنية التحتية حول المعلومات والتواصل.

واكدت العقيل اهمية ازالة اي تحديات تواجه بناء هذا الاقتصاد الذي يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني ويتوافق مع ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام.