الكويت: أحكام القضاء السعودي بقضية خاشقجي تعكس الالتزام بمبادئ القانون

وزارة الخارجية الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:23 24/12/2019 حدث بتاريخ: 16:23 24/12/2019

اكدت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء ان احكام القضاء السعودي الصادرة في قضية المواطن السعودي (جمال خاشقجي) تعكس التزام المملكة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه.

وقال مصدر مسؤول في (الوزارة) في بيان صحفي ان "دولة الكويت تابعت باهتمام الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي يوم امس الاثنين ضد المتهمين بمقتل المواطن السعودي (جمال خاشقجي) والتي تعكس التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه ردا على من يحاول المساس بالمملكة والاساءة لقضائها العادل".

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم وخصوصية شأنهم الداخلي.