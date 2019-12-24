⁨السكنية": تواريخ تسليم المواطنين للوحدات السكنية بمشاريع المؤسسة سيعلن عنها رسميا في وقتها

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:13 24/12/2019 حدث بتاريخ: 15:13 24/12/2019

صرح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. ابراهيم الناشي بخصوص كتاب المؤسسة الى وزارة التجارة والصناعة المتداول حالياً بوسائل التواصل الاجتماعي والخاص بأعداد القسائم السكنية ومواعيد تسليمها بأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم بإصدار مثل هذه الكتب الرسمية الى جميع الجهات المعنية وذلك من أجل أن تأخذ تلك الجهات الاستعدادات اللازمة وتخصيص الميزانيات والخطط لتوفير احتياجات مستفيدي الرعاية السكنية حسب تدرج مراحل الإنجاز في المشاريع الإسكانية.

وقال الناشي في تصريح صحفي اليوم إن الكتاب الموجه الى وزارة التجارة والصناعة بغرض قيام الوزارة بعمل التجهيزات سواء من ميزانيات أو أية اجراءات لازمة فيما يخص المواد المدعومة و اية مواضيع متعلقة لدى الوزارة.

واوضح أن مواعيد التسليم الوارد ذكرها بكتاب المؤسسة هي وفق المواعيد المحددة تعاقدياً لمراحل عقود التنفيذ في تاريخ معاصر لإصدار ذلك الكتاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التاريخ الفعلي لتسليم القسائم الى المواطنين يعتمد على كثير من العوامل والتي من ضمنها فترات عمل المقاولين المنفذين والجداول الزمنية الفعلية لها حسب طبيعة كل مشروع ،وتواريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المنفذة مع الجهات الحكومية ذات الصلة ، الفترة الزمنية التي تستغرقها بلدية الكويت لإصدار أوامر البناء للمواطنين بعد تنسيقها مع الجهات الحكومية الخدمية (وزارة الأشغال العامة - الهيئة العامة للطرق والنقل البري - وزارة الكهرباء والماء) .

وبالختام أكد الناشي أن تواريخ الاستلام الفعلية النهائية سيتم الإعلان عنها رسميا من قبل المؤسسة .