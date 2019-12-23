مجموعة ليوناردو الايطالية: نجاح أول تجربة طيران لطائرة "يوروفايتر" المصنعة لصالح #الكويت

الطائرة المقاتلة متعددة الأدوار يوروفايتر تايفون بعلم القوة الجوية الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:28 23/12/2019 حدث بتاريخ: 18:28 23/12/2019

أعلنت مجموعة (ليوناردو) الايطالية للتكنولوجيات المتقدمة اليوم الاثنين عن تحليق أول طائرات (يوروفايتر - تايفون) من الجيل الأحدث والأكثر تطورا في العالم التي تتولى تصنيعها لصالح الكويت.

وقالت (ليوناردو) في بيان ان الطائرة الأولى من خط انتاج النموذج الجديد بتجهيزاته الأحدث المخصصة للقوة الجوية الكويتية اجتازت بنجاح أول تجربة للطيران في "مركز اختبار الطائرات التابع لقسم ليوناردو للطائرات" في قاعدة (كازيلليه) بتورينو.

وأضافت المجموعة (التي تقود كونسوتيوم الأوروبي المصنع ومشروع تايفون) أن هذا الجيل الجديد مزود بعديد من التجهيزات المبتكرة في مقدمتها رادار المسح الإلكتروني (كابتور اي سكان) الذي يمثل علامة فاصلة في تطوير طائرات (اليورفايتر) والتي ستدخل الخدمة في القوات المسلحة الكويتية.

وأوضحت ان هذا الجيل المعياري يعد التطوير الأكثر تقدما لمقاتلات (اليوروفايتر) على الإطلاق بفضل مجموعة من القدرات التي تعتمد بفعالية على برامج التحسين الحالية والإضافات الجديدة لنظام الأسلحة "ما يضع سلاح الجو الكويتي في مقدمة تكنولوجيا المقاتلات بدخول الطائرة في الخدمة في عام 2020.

وتعكف الدول المشاركة في تصنيع المقاتلة الأوروبية وهي إيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا على تطوير وتحديث المعدات والأنظمة بشكل مستمر بما في ذلك رادار الفحص الإلكتروني الجديد والأسلحة الجديدة لتبقى مقاتلة (تايفون) ملائمة من الناحية التشغيلية للعقود القادمة.