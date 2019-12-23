بنك الكويت المركزي يصدر مسكوكة تذكارية بمناسبة مرور 65 عاماً على تأسيس “الكويتية”

صورة المسكوكة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:20 23/12/2019 حدث بتاريخ: 10:35 23/12/2019

أعلن بنك الكويت المركزي عن إصداره مسكوكة تذكارية مذهبة احتفاءً بذكرى مرور خمسة وستين عاماً على تأسيس الخطوط الجوية الكويتية.

وأوضح بيان من بنك الكويت المركزي أن تصميم المسكوكة استُلهم من هذه المناسبة، حيث يحمل الوجه الأمامي للمسكوكة شعار ذكرى التأسيس وشعار الشركة وشعار دولة الكويت، ويحيط بها كتابة تحمل اسم المناسبة، أما الوجه الآخر فيحمل شعار الذكرى وشعار بنك الكويت المركزي ورسماً لأحد طائرات الخطوط الجوية الكويتية، وجدير بالذكر أن الإصدار جاء متوافقاً مع المقاييس العالمية للمسكوكات التذكارية، حيث بلغ قطره 38.61 ملم.

وختامًا أعرب بنك الكويت المركزي عن بالغ اعتزازه بهذه المناسبة للناقل الوطني لدولة الكويت التي تعكس الاهتمام والتقدير للدور الذي تلعبه الخطوط الجوية الكويتية في ميادين النقل الجوي عربياً وعالمياً منذ خمسة وستين عاماً وحتى اليوم.

ويمكن للمهتمين بشراء هذه المسكوكة القيمة من خلال زيارة القاعة المصرفية في بنك الكويت المركزي (المقر القديم) خلال ساعات العمل اليومية.