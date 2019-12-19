الوزيرة د. أسيري: ما نسب لي من أنباء ومغالطات تشكل اساءة بالغة لشخصي ومساسا بثوابتي

وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة غدير أسيري

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:59 19/12/2019 حدث بتاريخ: 13:59 19/12/2019

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة غدير أسيري اليوم الخميس التزامها التام بالثوابت الوطنية ببعديها المحلي والخارجي مؤكدة عمق الروابط الاخوية مع الاشقاء الخليجيين.

واضافت الدكتورة أسيري في بيان صحفي ان ساحة التواصل الاجتماعي انشغلت أخيرا بأنباء ومغالطات "نسبت إلي على نحو يشكل اساءة بالغة لشخصي ومساسا بثوابتي ومبادئي" مشددة على التزامها الصادق بموجبات قسمها أمام حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

وقالت انه "غني عن البيان التأكيد على عميق الروابط الأخوية مع الأشقاء في كافة دول مجلس التعاون الخليجي وبما يربطها من وحدة الهدف والمصير بما لا يسمح بأي تشكيك أو تأويل لمواقفي الوطنية وثوابتنا الراسخة".

وأعربت أسيري عن شكرها لكل من وجه لها النصح أو العتب ولكل من "انتقدني بقسوة متقبلة كل ذلك بصدر رحب باعتباري أتولى منصبا عاما".

وتعهدت بالمقابل ببذل أقصى الجهود "لأكون في مستوى الثقة الغالية التي حظيت بها بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء ومعاونة أخواتي وإخواني الوزراء والاخوة في مجلس الأمة الموقر لتحقيق تطلعات وامال الشعب الكويتي الكريم".