الوزير باسل الصباح: سيارة التبرع بالدم ستحقق نقلة نوعية في تلبية الاحتياجات وزيادة المخزون الاستراتيجي

سيارة التبرع بالدم المقدمة من الشركة الكويتية لنفط الخليج

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:54 19/12/2019 حدث بتاريخ: 13:54 19/12/2019

اكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس ان سيارة التبرع بالدم ستحقق نقلة نوعية لحملات التبرع في تلبية الاحتياجات بالاوقات والظروف المختلفة وزيادة للمخزون الاستراتيجي لدى بنك الدم.

وقال الشيخ باسل في تصريح صحفي خلال تدشين سيارة التبرع بالدم المقدمة من الشركة الكويتية لنفط الخليج ضمن حملة (معا نواصل الحياة) ان هذا المشروع سيحدث مردودا ايجابيا لحملات التبرع من حيث سهولة الوصول الى اماكن المتبرعين مشيرا الى ان قيمة التبرع بها بلغت حوالي 320 الف دينار كويتي.

واوضح ان السيارة تضم عيادة طبية متنقلة لفحص المتبرعين الى جانب التجهيزات والتقنيات الحديثة التي تم اختيارها بما يتفق مع احدث المعايير العالمية.

واشار الى ان السيارة تدعم ايضا قدرات خدمات نقل الدم من خلال قاعة استقبال كبيرة وغرفة الفحص الطبي وصالة للتبرع تحتوي على ثماني اسرة للمتبرعين وشاشات حديثة للتوعية ونشر وتعزيز ثقافة التبرع بالدم اضافة الى غرفة لتخزين الدم تتسع لحوالي 1200 كيس.

ولفت الى ان السيارة المقدمة بتبرع من الشركة الكويتية لنفط الخليج تعتبر اضافة للجهود المخلصة التي قام بها الاطباء والهيئةالتمريضية وجميع العاملين في ادارة خدمات نقل الدم ووفقا لخطة مدروسة مرتكزة على اساس علمي متفق مع اهداف خطة التنمية وبرنامج عمل الوزارة.

واشاد في الخدمة التي يقدمها بنك الدم "احد الصروح المتميزة للرعاية الصحية الكويت" مشيرا الى حسن التخطيط لتنظيم هذه الفعالية التي تقوم بها ادارة خدمات نقل الدم بالتعاون المثمر والايجابي مع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية.

واعرب عن شكره لشركة الكويتية لنفط الخليج على تبرعها بسيارة التبرع بالدم لتكون علامة مضيئة وشاهدا على ارض الواقع للقيم النبيلة وروح العطاء التي تسود المجتمع والدور الريادي للقطاع الخاص كشريك رئيسي لوزارة الصحة ضمن رؤية (كويت جديدة 2035)