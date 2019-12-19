الوزير الجبري: لجنة تحقيق في مسرحية عرضت في مهرجان الكويت المسرحي

وزير الاعلام الكويتي محمد الجبري

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:45 19/12/2019 حدث بتاريخ: 13:45 19/12/2019

اكد وزير الاعلام الكويتي محمد الجبري اهتمامه ومتابعته حول ما اثير في احدى المسرحيات التي عرضت في مهرجان الكويت المسرحي العشرين في 11/12/2018 ضمن انشطة المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب.

وقال الوزير الجبري في بيان صادر من وزارة الاعلام اليوم الخميس انه يولي هذا الموضوع اهتماما بالغا مؤكدا رفضه التام لاي تجاوز كان لثوابت وقيم المجتمع الكويتي الاصيلة.

واكد حرصه على ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف "لتصريح منسوب للاخ الفاضل بدر الرفاعي يشير لعرض مسرحي تحت عنوان (هاديس) وما حملته المسرحية من مضامين ومشاهد منافية لانظمة العمل الادبي والثقافي في دولة الكويت".

واوضح انه تم تشكيل لجنة تحقيق محايده لبحث هذا الموضوع برئاسة وكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي وعضوية كل من الاستاذ المساعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور علي الرفاعي والاستاذ المساعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور محمد الزنكوي ومدير ادارة المصنفات الفنية بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات طلال العصيمي والمستشار القانوني بمكتب وزير الاعلام مصطفى حساب والمستشار الثقافي بمكتب وزير الاعلام منصور العنزي اضافة الى رئيس قسم الشؤون القانونية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب عمر الخالدي مقررا للجنة.

وذكر الجبري ان لجنة التحقيق ستقوم ببحث كافة جوانب الموضوع وتطبيق العقوبات الضرورية اللازمة في حال ثبوت تهمة التجاوز او الاخلال او التقصير بالسماح للعرض المسرحي المشار إليه.

ولفت الى انه تم ايقاف لجنتي النصوص والمشاهدة عن العمل لحين انتهاء لجنة التحقيق من المهام الموكلة إليها.