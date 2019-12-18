الوزير أحمد المنصور: الهدف من تحملي المسؤولية هو السعى نحو تحقيق الإصلاح

الوزير أحمد المنصور

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:38 18/12/2019 حدث بتاريخ: 16:38 18/12/2019

إستقبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ، بوزارة الدفاع صباح اليوم ، سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ، وسعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح ، وأعضاء مجلس الدفاع العسكري ، والوكلاء المساعدون بوزارة الدفاع ، وذلك بماسبة توليه لمهام منصبه الجديد .

حيث عبر معاليه خلال اللقاء عن تطلعه لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير العمل في وزارة الدفاع ، وذلك بهدف الإرتقاء بأداء كافة منتسبيها من عسكريين ومدنيين ، مضيفاً بأنه إبن هذه الوزارة التي عمل بقطاعيها العسكري والمدني ، وأدرك من خلال سنوات عمله حجم التطلعات والرغبات لدى مختلف القطاعات فيها .

كما أوضح معاليه على أن النجاح لا يتحقق إلا بتوحيد كافة الجهود والتعاون بين مختلف القطاعات ، مؤكداً على أن أبوابه مفتوحة للجميع للإستماع لمختلف الأفكار والتطلعات التي تسهم في تحسين بيئة العمل في الوزارة ، وأن الهدف الإساسي من تحمله لهذه المسؤوليه هو السعى نحو تحقيق الإصلاح من خلال ما يملكه من قرارات تصب في مثل هذا الإتجاه .



سائلاً معاليه المولى عز وجل أن يعينه على تحمل هذه الأمانة ، وأن يكون عند حسن ظن وثقة القيادة السياسية ، وأن يديم سبحانه على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والعزة والإستقرار تحت ظل قيادتنا الحكيمة.