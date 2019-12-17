أمير البلاد للحكومة الجديدة: عليكم مضاعفة الجهد والعطاء لتسريع عملية التنمية

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:03 17/12/2019 حدث بتاريخ: 12:03 17/12/2019

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقبل سموه رعاه الله سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه الوزراء كلا من الشيخ احمد منصور الاحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع وانس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وخالد ناصر عبدالله الروضان وزيرا للتجارة والصناعة ومحمد ناصر عبدالله الجبري وزيرا للاعلام ووزير دولة لشؤون الشباب والشيخ الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة والمستشار الدكتور فهد محمد محسن العفاسي وزيرا للعدل ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية والدكتور خالد علي محمد الفاضل وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء ومريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة والشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية والدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرا للاشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاسكان والدكتور سعود هلال ناشي الحربي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والدكتورة غدير محمد محمود اسيري وزيرا للشؤون الاجتماعية ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون الخدمات ووزير دولة لشؤون مجلس الامة ووليد خليفة احمد الجاسم وزير دولة لشؤون البلدية حيث ادوا اليمين الدستورية امام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وقد وجه حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه كلمة سامية فيما يلي نصها:

"بسم الله الرحمن الرحيم

سمو الاخ الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح

رئيس مجلس الوزراء ،،،

الأخوة الوزراء ،،،

يسرني أن أرحب بكم وأن أهنئكم باختياركم للوزارة مقدرا قبولكم المشاركة فيها وتقاسم مسؤولياتها راجيا لكم كل التوفيق والسداد مقدرا الجهود التي بذلها سمو رئيس مجلس الوزراء لتشكيلها.

كما لايفوتني تجديد الشكر لأخي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على ما بذله من جهود مخلصة ومن تفان في خدمة الوطن العزيز طوال فترة رئاسته لمجلس الوزراء سائلا المولى تعالى ان يديم عليه موفور الصحة والعافية كما أعرب عن شكري للأخوة الوزراء السابقين الذين أدوا مسؤولياتهم بكل اخلاص متمنيا لهم كل التوفيق.

ان أمامكم مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين لاسيما في هذه المرحلة الهامة ولقد حملتم أمانة عظيمة وكلي ثقة تامة بأنكم أهل لها.

ان عليكم مضاعفة الجهد والعطاء لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد وتسخير كافة الجهود والإمكانيات للنهوض بالوطن وبمرافقه العامة وتحقيق الطموحات التي ينشدها الوطن والمواطنين وتجسيد احترام الدستور والقانون والانظمة وحماية المال العام ولن يتأتى ذلك الا بالعمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد المتآزر وبالتعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما ان عليكم العمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية وتبسيط الاجراءات الإدارية في اطار تطبيق القوانين والأنظمة.

نسأل المولى تعالى أن يأخذ بأيديكم ويسدد خطاكم لكل ما فيه خير للوطن العزيز وخدمته ورفعة شأنه وتحقيق كل ما ننشده له من نمو وازدهار وأن يديم عليه الأمن والأمان والرخاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،"

وألقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء كلمة فيما يلي نصها:

"بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الوزراء يطيب لنا أن نرفع لمقامكم السامي اعتزازنا وتقديرنا للثقة الغالية لتحملنا لمسؤولية العمل الوزاري تحت قيادتكم الحكيمة.

سيدي سمو الأمير لقد سمعنا باهتمام لما تفضلتم به سموكم من توجيهات سامية وأعاهد الله ثم أعاهد سموكم بأن تكون منهجا للعمل الوزاري يقوم على مبدأ التضامن والتعاون وتنفيذ هذه التوجيهات السامية كما أشار سموكم في التوجيه السامي هذه المرحلة فيها الكثير من التحديات وكثير من العمل لخدمة الوطن والمواطنين تتطلب جهد مضاعف نعاهد الله ثم نعاهد سموك أن يكون هذا عمل الفريق الواحد في العمل الوزاري اللي يتحقق إن شاء الله من خلال كل طموحات وتوجيهات سيدي صاحب السمو والمواطنين نسأل الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة في عهدكم الميمون.

اللي سمعته من إخواني وأخواتي فترة المشاورات كلهم حرص ورغبة في العمل الجاد ومواصلة استمرار الأمن والأمان للكويت والتعاون يا طويل العمر مع مجلس الأمة إن شاء الله ضمن الدستور والقانون وتنفيذ القوانين وهذا يعني كلها توجيهات سموك واضحة إخواني وأخواتي الوزراء إن شاء الله راح يكون لنا منهج في عمل الحكومة القادمة إن شاء الله شكر جزيل لسيدي صاحب السمو على هذه الثقة ونسأل الله أن يقدرنا على تحمل المسؤولية وخدمة بلدنا ومواطنينا."

وحضر مراسم اداء القسم وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد وأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء الفريق ركن متقاعد احمد محمود الرحماني.