الرئيس صباح الخالد: نشكر المواطنين على استجابتهم والابلاغ عن جرائم الفساد

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:53 12/12/2019 حدث بتاريخ: 14:53 12/12/2019

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم معالي رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالرحمن نمش النمش.

وأعرب سموه خلال المقابلة عن شكره وتقديره لإخوانه المواطنين على استجابتهم وحرصهم على تفعيل المادة 20 من قانون انشاء الهيئة والتي تقضي بالإبلاغ عن أي جريمة أو شبهة فساد لدى الهيئة أو الجهات المختصة.

وأكد سموه ضرورة تجسيد دور الهيئة في تفعيل أحكام المواد المتعلقة بحماية المبلغين وتشجيعهم على ممارسة دورهم المسؤول في مواجهة آفة الفساد.