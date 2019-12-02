السكنية: طرح مناقصتين لمشروع شرق مدينة صباح الأحمد تنفيذا لقانون "من باع بيته"

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:53 02/12/2019 حدث بتاريخ: 14:53 02/12/2019

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن طرح مشروع شرق مدينة صباح الأحمد السكنية على الشركات المؤهلة لديها والمتخصصة في الاعمال الإنشائية وخدمات البنية التحتية.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. إبراهيم الناشي إن المؤسسة قامت بطرح مشروع شرق مدينة صباح الأحمد السكنية التزاما منها بالبرنامج الزمني للمشاريع المدرجة ضمن الخطة الخمسية التاسعة (2015/2016-2019/2020)، حيث يتضمن المشروع (1184 بيتا)، بالإضافة الى المباني العامة والطرق وشبكات خدمات البنية التحتية ومواقف السيارات، ويقع المشروع في الجزء الشرقي المجاور لمدينة صباح الأحمد القائمة.

وأضاف الناشي أن مساحة القسيمة المقام عليها بيوت المشروع 300 م2 وبمساحة بناء 425 م2، وأن مكونات البيت هي ذاتها المكونات المتوافرة في البيوت الحكومية التي تنفذها المؤسسة، وهي عبارة عن طابقين و4 غرف نوم وغرفة سائق وغرفة عاملة بالإضافة الى غرفة معيشة وديوانية وصالة استقبال، لافتا الى أن تصاميمها جاء على الطراز الحديث ويراعي احتياجات الأسرة الكويتية.

وأكد أن المؤسسة ارتأت تنفيذ المشروع عبر مناقصتين، الأولى لإنشاء 597 بيت والثانية لإنشاء 587 بيت بنفس مدة التنفيذ التي ستكون 913 يوما لكل مناقصة، وذلك بهدف ضمان الإنجاز في المدة التعاقدية وحرصا على التنفيذ بأعلى معايير الجودة.

ومن مبدأ توسيع المشاركة بين الشركات المتنافسة والمتخصصة ذكر أن هاتين المناقصتين قد طرحتا على 16 شركة محلية وعالمية مؤهلة لدى المؤسسة.

بالمقابل أشار الناشي إلى أن مشروع شرق تيماء الجاري تنفيذه حاليا، وقعت المؤسسة عقد تنفيذه في يونيو 2018 وتاريخ الإنجاز التعاقدي ديسمبر 2020 قد فاقت نسبة إنجازه (58%) متقدما عن نسبة الإنجاز التعاقدية (45%).

يذكر أن المعنيين في المشروعين (شرق تيماء – شرق مدينة صباح الأحمد) هم المواطنين المشمولين بالقانون رقم 2 لسنة 2015 والذي أشار الى تخصيص سكن لمن قام ببيع بيته (قبل صدور القانون في فبراير 2015) وسدد كامل قيمة القرض المخصص له من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة ، ويكون ذلك بصفة الايجار.