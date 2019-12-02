ليماك: الانتهاء من صب أقواس سقف مبنى المطار الجديد ونسبة الانجاز 25.6%

فريق عمل شركة ليماك

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:50 02/12/2019 حدث بتاريخ: 14:52 02/12/2019

أعلنت شركة ليماك للإنشاءات أنّها في 27 نوفمبر 2019 انتهت من تصنيع 807 قوس لإنشاء السقف الداخلي من مطار الكويت الدولي الجديد، وقد تم تثبيت 95% من هذه الأقواس حتى اليوم.

تم الإعلان عن هذا الإنجاز في حفل أقيم في موقع إنشاء مطار الكويت الدولي الجديد مبنى الركاب 2 بحضور ممثلي مجموعة روبرت بيرد، وهي عضو في إحدى أكبر شركات الاستشارات المدنية والصناعية والبنية التحتية في آسيا، ومجموعة سربانا جورونغ، التي تولت تنفيذ منهجية إنشاء السقف. وقد تم تصميم الهيكل، الذي قامت شركة ليماك بإنشاءه وتركيبه، من قِبل شركة ويرنر سوبيك ومقرها ألمانيا.

خلال الزيارة ، قدم مدير مشروع ليماك للإنشاءات الكويت ريتشارد ميريديث عرضاً تقديمياً حضره كل من المدير العام لسوربانا جورونج حسن طالب و قائد البنية التحتية العالمية وهندسة البناء في مجموعة روبرت بيرد نيك باركر. تناول العرص تفاصيل عن العمليات المكثّفة التي قامت بها الشركة ومراحل صب وتركيب أقواس سقف مبنى الركاب الرئيسي. ومن بين الحضور عضو مجلس إدارة ليماك والمدير التنفيذي فايز جينك، وممثل مجلس الإدارة الأول في ليماك محمد سليمان العمر، والمدير الإقليمي في شركة ليماك كيهان بغدادتلي، والمدير الإقليمي للنقل والبنية التحتية في مؤسسة سنوي ماوتنز للهندسة روبان مورغاناندان، بالإضافة إلى أعضاء فريق سورانا جورونج قروب وفريق ليماك لهندسة التصميم وإنشاء.

قال ريتشارد ميريديث: " فخورون بأن نكون هنا اليوم مع شركائنا بالنجاح في مجموعة روبرت بيرد الذين لعبوا دوراً مهماً ومكثفاً لمساعدتنا على إكمال عناصر أقواس سقف مبنى الركاب الرئيسي الفريد من نوعه. حيثُ تم تثبيت الأقواس حسب التصميم وبنسبة إنجاز بلغت أكثر من 95% حتى اليوم، واكتمال تصنيع الأعمال الهيكلية بنسبة 50% تقريباً كما تم البدء بأعمال التثبيت. بذلك نود أن نشكر طالب وباركر على دعم فريقهم وتزويدنا بخبراتهم في هذا المشروع. وإنّه لمن دواعِ سروري أن أعلن أن الأعمال تتقدّم الآن بمعدل 1.5% شهرياً، وأنّ المشروع قد اكتمل بنسبة 25.6% كما في 20 نوفمبر."

صمّم مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي (T2) ليكون واحداً من أكثر المطارات تطوراً وحفاظاً على البيئة في العالم وليكون بوابة مميّزة للكويت. كما سيكون لدى مبنى الركاب الجديد قدرة استيعابية أولية تبلغ 25 مليون مسافر سنوياً واستيعاب جميع أنواع الطائرات من خلال 51 بوابة ومدرج.