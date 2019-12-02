القوى العاملة: 99 ترخيص لا تزاول نشاطا تجاريا مسجل عليها 498 عاملا

الهيئة العامة للقوى العاملة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:16 02/12/2019 حدث بتاريخ: 12:36 02/12/2019

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الاثنين كشفها عددا من التراخيص التجارية المغلقة بلغ نحو 99 ترخيصا لا تزاول نشاطا تجاريا ومسجل عليها نحو 498 عاملا وذلك خلال حملتها الاخيرة في محافظة العاصمة.

وقال المدير العام للهيئة بالإنابة رئيس لجنة متابعة اصحاب العمل من اصحاب التراخيص التجارية الدكتور مبارك العازمي في تصريح صحفي ان الحملة التفتيشية جاءت مكملة للحملات التي سبقتها على العديد من المجمعات التجارية بمناطق مختلفة.

واكد العازمي ان اللجنة تحظى بدعم كل الجهات المختصة المشاركة بعضويتها وهي الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

واوضح أنه يتم ارسال نسخة من محاضر اللجنة التي يتم تحريرها الى كافة هذه الجهات حتى تباشر كل جهة الاختصاصات المنوطة بها بمقتضى القانون في شأن المخالفين.

وشدد على ان اللجنة ستستمر في اعمال التفتيش في المجمعات الموجودة بكل محافظات الكويت.

واشار الى ان الجهود التي تبذلها لجنة متابعة اصحاب العمل تأتي بعد التكليفات الصادرة لها من اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية والتي تتعلق بمتابعة المحلات التجارية وتحرير محاضر الاثبات في حال عدم مباشرتها للانشطة التجارية المرخص بها.