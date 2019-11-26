الوزيرة العقيل: لا صحة لما تم تداوله عن انهاء خدمات طيارين أو مهندسين أو موظفين في "الكويتية"

وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل

كتب بواسطة: %s الراي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:32 26/11/2019 حدث بتاريخ: 14:32 26/11/2019

نفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل ما تم تداوله بشأن قيامها بإقالة طيارين او مهندسي طيران او موظفين كويتيين من الخطوط الجوية الكويتية.

وأكدت الوزيرة العقيل في تصريح صحفي أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماما، مؤكدة أن إنهاء خدمات او تعيين أي موظف في الخطوط الجوية الكويتية او طيارين او مهندسي طيران بالشركة ليس من اختصاصها.

ونبهت الى أن نشر مثل هذه الأخبار قد يؤدي الى عدم الاستقرار الوظيفي و الإخلال بأداء المؤسسة و موظفيها وإثارة الرأي العام بدون أي دلائل او مستندات تثبت هذه المعلومات غير الصحيحة.