الوزيرة العقيل: لا صحة لما تم تداوله عن انهاء خدمات طيارين أو مهندسين أو موظفين في "الكويتية"
نفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل ما تم تداوله بشأن قيامها بإقالة طيارين او مهندسي طيران او موظفين كويتيين من الخطوط الجوية الكويتية.
وأكدت الوزيرة العقيل في تصريح صحفي أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماما، مؤكدة أن إنهاء خدمات او تعيين أي موظف في الخطوط الجوية الكويتية او طيارين او مهندسي طيران بالشركة ليس من اختصاصها.
ونبهت الى أن نشر مثل هذه الأخبار قد يؤدي الى عدم الاستقرار الوظيفي و الإخلال بأداء المؤسسة و موظفيها وإثارة الرأي العام بدون أي دلائل او مستندات تثبت هذه المعلومات غير الصحيحة.