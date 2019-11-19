أمير البلاد للشيخ جابر المبارك: وفيتم وكفيتم وسيظل ذلك مسطرا في سجل ذاكرة التاريخ

صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:57 19/11/2019 حدث بتاريخ: 13:57 19/11/2019

بعث حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة الى اخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء هذا نصها: الاخ سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تحية طيبة وبعد ،،، يسرنا ان نعرب لسموكم عن خالص تمنياتنا لكم بدوام الصحة وموفور العافية وبعد.

فلقد تسلمنا بكل التقدير رسالة سموكم الكريمة المتعلقة بأمرنا بتعيين سموكم مجددا رئيسا لمجلس الوزراء وبتكليفكم بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة واعتذاركم عن هذا التعيين بسبب حرصكم على تبرئة ذمتكم امام القضاء وفق ما جاء في رسالة سموكم المؤرخة في 18 نوفمبر 2019.

ولقد كنا نتمنى قبول هذا التعيين والاستمرار برئاسة مجلس الوزراء غير اننا وامام ما ابديتموه تجاه هذا الامر فإننا نقدر رغبة واعتذار سموكم.

ان مابذلتموه سموكم طوال فترة رئاستكم للوزارة من جهود مخلصة ومن تحمل لأعبائها وما ابديتموه من تفان واخلاص في خدمة الوطن العزيز ومن عمل دؤوب لرفع مكانته وشأنه لهو محل اشادة وتقدير وثناء الجميع فلقد وفيتم وكفيتم سموكم وسيظل ذلك مسطرا في سجل وذاكرة الوطن وشاهدا على ذلك.

سائلين الباري جل وعلا ان يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل مافيه خير الوطن الغالي وعزته وتحقيق كل ماننشده له من نمو وتقدم ونهضة وازدهار.

وتقبلوا خالص التقدير ،،، صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الكويت في : 21 ربيع الأول 1441 ه الموافق : 18 نوفمبر 2019 م.