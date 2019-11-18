أمير البلاد للشيخ جابر المبارك: انت أكبر من الكرسي وانت اللي نجله ونحترمه وبارك الله فيك

سمو أمير البلاد مستقبلا سمو الشيخ جابر المبارك الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:48 18/11/2019 حدث بتاريخ: 14:48 18/11/2019

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان ظهر اليوم سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

فيما يلي نص اللقاء..

"سمو أمير البلاد: على كل حال اولا يؤسفنا ان تعتذر بهذا الموضوع وفي نفس الوقت يجب ان تعرف ان انت اكبر من الكرسي واقوى من كل شي.

انت جابر المبارك اللي كلنا نجله ونحترمه بارك الله فيك وخل الامور تطلع على حقيقتها خل الناس تشوف.

سمو رئيس مجلس الوزراء: ان شاء الله ما قدر الله شاء يا طويل العمر كان هدفي اني اخدم سموك.

سمو امير البلاد: خدمت والله خدمت وتحملت البلاوي جزاك الله خير.

سمو رئيس مجلس الوزراء: المهم سموك وسمو ولي العهد ان شاء الله هم اللي باقيين ان شاء الله".