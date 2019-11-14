وزير الدفاع يحيل مخالفات حساب صندوق الجيش الى النائب العام

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:12 14/11/2019 حدث بتاريخ: 11:12 14/11/2019

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح قرارا بإحالة كل المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الخميس ان هذه الاحالة جاءت بعد أن انتهت لجنة التحقيق المشكلة بقرار من الشيخ ناصر الصباح إلى وجود أطراف معنية بتلك المخالفات تستدعى الإحالة إلى النائب العام.

واضافت الوزارة ان ذلك يأتي تعزيزا لمبدأ الشفافية وإرساء لقواعد العدالة والحيادية باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاهها وحرصا من الوزارة في الحفاظ على المال العام وحرمته وحمايته من أية تجاوزات أو مخالفات لأحكام القانون.