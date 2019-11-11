"القصر" و"الائتمان" يوقعان البروتوكول الثاني للربط الالكتروني

جانب من توقيع الاتفاقية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:06 11/11/2019 حدث بتاريخ: 13:06 11/11/2019

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف، ان "بروتوكول الربط الإلكتروني بين البنك والهيئة العامة لشؤون القصر، يأتي بعد نحو أربع سنوات من البروتوكول الأول الذي وقع في يوليو 2015 واستهدف بالأساس تسهيل وتيسير تبادل المعلومات والتمكن من الوصول إلى البيانات المطلوبة على نحو يضمن الانسيابية والسلاسة في العمل ويكفل تدفق المعلومات بسرعة من دون أي تعقيدات".

وقال المضف في تصريح صحافي عقب توقيع اتفاقية الربط الإلكتروني بين البنك وهيئة القصر، صباح اليوم، إن "الاتفاق الجديد ينقل مستوى التعاون والتنسيق بينالجانبين إلى مرحلة جديدة، إذ يكفل لهيئة القُصّر تقديم طلبات الحصول على القروضالعقارية ومتابعتها نيابة عن أسرة القاصر ودون الحاجة إلى مراجعة البنك وذلك لتخفيف العبء عن أسرة القاصر وتسهيلا للمعاملات"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة تترجم عمليا حرص إدارة البنك على تطبيق الخدمات الإلكترونية بما يواكب التطورات ويحقق رؤية الدولة ومصلحة المواطنين".

وأوضح، أن "الاتفاق الجديد يختصر خطوات الحصول على القرض بالنسبة إلى القٌصّر من ثماني خطوات إلى خطوتين فقط، ويرفع العبء بشكل كامل عن القاصر، بحيث تتحمله الهيئة التي ستقدم الطلب مرفقا بالمستندات المطلوبة نيابة عن المقترض وتاليا يخطر البنك الهيئة لإرسال مندوب لتوقيع عقد القرض".

وأعرب المضف عن "سعادته البالغة لتحقيق هذا الإنجاز الذي يعد نموذجا يحتذى للتعاون البناء والإيجابي بين الهيئات والمؤسسات الحكومية لتقديم خدمة نموذجية إلى المواطنين وبالصورة المثلى".

من جهته، قال مدير عام الهيئة براك الشيتان، ان "الاتفاقية تعد منصة الكترونية موحدة بين الهيئة العامة لشئون القصّر وبنك الائتمان الكويتي وذلك لخدمة تعاملات المشمولينبرعاية الهيئة فيما يخص خدمات بنك الائتمان".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في تكامل الجهات الحكومية لتقديمخدمات الكترونية متطورة لصالح جهود المتعاملين بين الهيئة وبنك الائتمان الكويتي".