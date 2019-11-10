خلال لقاءه عائلتي الخنة والهاجري/ أمير البلاد: فرحين كثر فرحكم

سمو أمير البلاد مستقبلا فهد صالح الخنة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:16 10/11/2019 حدث بتاريخ: 14:16 10/11/2019

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة.

واستقبل سموه حفظه الله وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم عائلة الخنه الكرام كلا من السيد حمد صالح الخنه والسيد محمد صالح الخنه والسيد سعد صالح الخنه والسيد فهد صالح الخنه والسيد جابر صالح الخنه. حيث أعربوا عن جزيل شكرهم وعظيم امتنانهم على تفضل سموه رعاه الله في اصدار العفو الأميري عن ابنهم السيد فهد صالح الخنه.

وفي مايلي نص لقاء سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بحضور سمو ولي العهد مع عائلة الخنة

"سمو الأمير: بوصالح.

ضيف بوصالح: ما قصرت.. الله يسلمك .. عسى عمرك طويل ويحفظك ويدوم عليك الصحة والعافية ما قصرت.

سمو الأمير: ويتم عليكم (انتوا أهلكم).

فهد الخنه: جزاك خير مشكور ما قصرت بيض الله وجهك.

فهد الخنه: وأنا يا طويل العمر ما أنساه لى طول العمر.. معروفك أو والحين.. الله يطول عمرك.. سامحني إذا بدر مني أي شيء كدر خاطرك.. أنا واحد من عيالك تمون علي الله يجزيك خير.

سمو الأمير: لا بالعكس.

سمو الأمير: بو صالح نهنيك.. بوجود.. الله يطول عمرك.

الخنه: عسى الله يحفظك ما قصرت.. عساك ذخر..

سمو لي العهد: بو صالح.. زلة لسان دائما لواحد يخطئ لكن ما يتمادى في خطأه الواحد اعترف وشاف الناس تجاه يصحح مساره..وجل من لا يخطئ.. الإنسان اللي يبي يعمل يخطئ.. بارك الله فيكم ويهديكم إلى الطريق الصحيح لخدمة وطنكم أهم شيء.

فهد الخنة: فيكم الخير والبركة.. طويل العمر أبو الجميع وأنا عارف يحن علينا مثل أبونا..مثل مقام الوالد الله يطول عمره.

فهد الخنه: كلكم خير وبركة.. أسرة الخير الله يطول أعماركم جميعا.. يديم ظلكم على هالديره دوم إن شاء الله.

سمو الأمير: أهلا فيكم.. جيت أهلك وإخوانك وديرتك.

فهد الخنه: الفضل لله ولك طويل العمر.. جزاك الله خير.. بوفيصل سمو ولي العهد كله خير وبركه.

سمو ولي العهد: الله يبارك فيك.. إذا انتوا ما حافظتوا على بلدكم منو يحافظ عليها.. شوفوا حوالينا شنو اللي يحصل يعني الواحد يكون حريص لخدمة وطنه".

وعقب اللقاء صرح فهد صالح الخنه قائلا:

"بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أله وصحبه أجمعين.. طبعا تشرفت اليوم بلقاء حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه.. نتشكر منه على العفو الكريم عني أنا وكان معاي العائلة إخواني وأبناء إخواني.. يتشكرون من حضرة صاحب السمو جزاه الله خير وهذا ليس بغريب على والد الجميع..أنا صراحة أتشكر منه جزاه الله خير وعسى الله يطول في عمره ويبارك فيه..ويبارك في جهوده..تشرفنا بلقاء سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد جزاه الله خير تشكرنا منه أيضا..عسى الله يبارك للجميع ويفقهم والفال إن شاء الله لبقية الأخوة يشوفون طريق إن شاء الله للعفو عنهم من حضرة صاحب السمو أبو الجميع.. وأكد صاحب السمو الله يطول عمره أنه أبو الجميع حريص على أبنائه حريص على عودتهم لوطنهم وفقا للقانون جزاء الله خير.. يعني أنا أتشكر منه الله يطول عمره ويبارك فيه ويصلح حال الكويت وأهلها في ظل رعاية حضرة صاحب السمو عند إخوانك وأهلك أعتبرك والدنا".

حمد صالح الخنه:

"لقاء أبو وعياله جزاه الله خير ما قصر هذا أبو الإنسانية وجينا لنا بكل صدر رحب.. وما يحتاج يعني أمير وقلبه رحيم وصدر وسيع".

سلطان فهد الخنة:

"بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله..بداية نحمد الله عز وجل ونثني عليه على فضله ومنه بأن رد لنا الوالد بسلامة.. وأثني وأشكر على عفو سمو الأمير جزاه الله خيرا..صاحب الأيادي البيضاء أمير الإنسانية.. اللي عودنا بحكمته وبعفوه جميع أهل الخليج في بشته طويل العمر مو غريبة أن يجمع أبناءه من أهل الكويت وأتمنى إن شاء الله السلامة التوفيق للجميع إن شاء الله.

كما استقبل سموه رعاه الله وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم عائلة الهاجري الكرام كلا من السيد عويضه خالد الهاجري والسيد عزم خالد الهاجري والسيد بدر خالد الهاجري والسيد حجاب محمد الهاجري.

حيث قدموا جزيل شكرهم وعظيم امتنانهم لسموه حفظه الله على تفضله في اصدار العفو الأميري عن ابنهم السيد حجاب محمد الهاجري.

وفي ما يلي نص لقاء سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بحضور سمو ولي العهد مع عائلة حجاب الهاجري.

"سمو الأمير: نهنيكم بحجاب وطلعته.. أتمنى له إن شاء الله مستقبل أفضل.. احنا فرحين والله كثر فرحكم فيه ولدنا ما نقدر نتبرأ منه.

أحد الحضور: انت الخير والله وأهله كلهم يسلمون عليكم ويهنئونك بالسلامة وأبوه وأمه وإخوانه.

أحد الحضور: حجاب عنده كلمه وده يقولها طويل العمر.

حجاب الهاجري: طال عمرك حنا فرحنا بالعفو وفرحنا أكثر لما شفناك راجع الكويت سالم غانم وأنقل لك تحيات الوالد ويقول لك طال عمرك لا ولاء إلا للكويت ولا وفاء إلا لصباح الأحمد طال عمرك..احنا عيالك وسيوف في يمناك..والعالم كله يا طويل العمر يراك أميرا ونحن ككويتيين نراك العالم كله.. عسى الله يحفظك ويديمك ذخر وفخر لكل مواطن كويتي.

سمو الأمير: الله يبارك فيك ويجعلك دائما بهذه العقلية والحكمة يعني الحمد الله انت عايش في بلد تحسد عليها..لكن الله يبارك فيك ويهديك إنت واخوانك وعند اخوانك وأهلك أعتبرك ولدنا.

أحد الحضور: احنا كلنا يا طويل العمر نشكرك على عفوك ومكرمتك السامية لولدنا حجاب ويعلم الله الدعاء اللي جاك وعسى الله يطول عمرك ويخليك لنا جميع ذخر..يا طول العمر والله محبتك ما نقدر نعبرها..والله طويل العمر شنو نقول استقبالك لنا ومكرمتك لنا وعفوك عن ولدنا ويسلم عليك سلام كثير ولدك محمد بن خالد سلام كثير والله ويشكرك شكر خاص ويقول لا جيت طويل العمر قبللي رأسه لو سمحت لنا نقبل رأسك رسالة منه عسى عمرك سنين طويل العمر..استريح والله ما تقوم".

وعقب اللقاء صرح حجاب محمد الهاجري:

"تشرفنا اليوم بلقاء صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه.. وشكرناه على المكرمة الأميرية والعفو الخاص اللي صدر عني..ولا يستغرب من قائد الإنسانية وقائد العمل الإنساني..والعالم كله يرى سمو الأمير أمير..ونحن ككويتيين نرى سمو الأمير العالم كله..نسأل الله يمده بالصحة والعافية ويديمه ذخرا للبلاد والعباد.

عزم الهاجري:

تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وحضورنا اليوم للسلام عليه والشكر الخاص لعفوه ومكرمته لولدنا حجاب..وما هي غريبة على صاحب السمو الشكر موصول لكل من سعى في موضوع ولدنا حجاب ونشكر صاحب السمو على الاستقبال الطيب.

بدر الهاجري:

تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السمو أطال الله في عمره الشيخ صباح الأحمد..ونشكره على عفوه السامي لولدنا حجاب..عسى الله يطول عمره وذخر لأهل الكويت كلهم..وشكرا يا صاحب السمو.

حضر المقابلتين وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.