البنك المركزي: 10.5 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الربع الثاني

البنك المركزي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:45 06/11/2019 حدث بتاريخ: 15:53 06/11/2019

أفاد بنك الكويت المركزي بأن الحساب الجاري المحلي حقق فائضا بلغ 3.2 مليار دينار كويتي (نحو 10.5 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من 2019 مقابل 2.6 مليار دينار (نحو 8.5 مليار دولار) في الربع الأول.

وقال المركزي في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن معدل النمو في الربع الثاني بلغ 21.4 بالمئة، ليصل إلى نحو 528 مليون دينار (نحو 1.7 مليار دولار).

وأرجع البنك نمو فائض الحساب الجاري في الربع الثاني إلى ارتفاع قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحساب الجاري بقيمة بلغت نحو 568.4 مليون دينار (نحو 1.8 مليار دولار) بنسبة 5.9 بالمئة مقارنة بالربع الأول.

وأضاف أن ارتفاع الفائض جاء أيضا بسبب انخفاض قيمة المتحصلات في الجانب المدين من الحساب الجاري بقيمة بلغت نحو 40 مليون دينار (نحو 132 مليون دولار).

وذكر أن البيانات الأولية للحساب الجاري في الربع الثاني أظهرت ارتفاع قيمة فائض الميزان السلعي بنحو 287.5 مليون دينار (نحو948.7 مليون دولار) بنسبة 10.5 بالمئة عن الربع الأول لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو ثلاثة مليارات دينار (نحو تسعة مليارات دولار).

كما أفاد بأن حساب الخدمات حقق انخفاضا في قيمة العجز (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين) خلال الربع الثاني بنحو 326.8 مليون دينار (نحو مليار دولار) بنسبة 15.9 بالمئة ليبلغ 1.7 مليار دينار (نحو 5.6 مليار دولار) مقارنة بعجز بلغ ملياري دينار (نحو 6.6 مليار دولار) بالربع الأول.

وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين لميزان المدفوعات خلال الربع الثاني، قال المركزي إن الإحصاءات الأولية تشير إلى أن صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين المدرجة ضمن هذا الحساب بلغت1ر2 مليار دينار (نحو 6.9 مليار دولار).

وأضاف أن هذه الموجودات انخفضت في الربع الثاني بمقدار 184 مليون دينار (نحو 607 مليارات دولار) مقارنة بالربع الأول.

وأوضح أنه نتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت خلال الربع الثاني فائضا بلغت قيمته نحو 1.3 مليار دينار (نحو أربعة مليارات دولار) مقابل فائض بنحو 2.1 مليار دينار (نحو 6.9 مليار دولار) خلال الربع الأول.