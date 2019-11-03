الوزير الشعلة: تسريع عجلة اصلاح جليب الشيوخ واستعدادات لموسم الأمطار ووضع خطة للطوارئ

وزير الاوقاف والشؤون الإسلاميه ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:56 03/11/2019 حدث بتاريخ: 15:56 03/11/2019

عقد وزير الاوقاف والشؤون الإسلاميه ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة اجتماع اللجنة العليا للتخطيط، وتم التباحث ومتابعة اعمال عقود النظافة ومراحل تسليم الشركات الجديدة للحيز الجغرافي الذي يقومون بتغطيته حسب بنود العقد ورصد المعوقات التي تم رصدها من قبل ادارات الاختصاص، حيث أكد الشعلة على تطبيق الجزاءات على اي شركة تتقاعس في اداء مهامها.

وشدد الشعلة على اهمية تعويض اي قصور من خلال بنود الطوارئ ومحاسبة المتقاعسين مع ضرورة تفعيل جميع الادوات الرقابية لضمان سير العقود الجديدة للنظافة بالصورة السليمة وتفادي أي قصور وبالاخص ادارات السلامة في المحافظات، موجهاً بضرورة انشاء لجنة معنية للنظافة تضم مسؤولي البلدية ومؤسسات المجتمع المدني المختصه مع عمل تدوير لمراقبين النظافة بشكل دوري ومستمر.

واطلع الشعلة على تجهيزات الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت بشان الاستعدادات لموسم الامطار وجاهزية ادارات الاختصاص مع تأكيده بضرورة وجود خطط للطوارئ.

كما حث وزير البلدية الجهاز التنفيذي ومدراء الادارات ذات الاختصاص بضرورة تغطية كافة اختصاصات البلدية ومساندة الجهات الحكومية الاخرى باختصاصاتهم عند الضرورة، مؤكداً على تسريع عجله اصلاح جليب الشيوخ.