"التجارة": حظر استيراد الطائرات من دون طيار قبل الحصول على ترخيص مسبق من "الداخلية"

وزارة التجارة والصناعة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:52 28/10/2019 حدث بتاريخ: 11:52 28/10/2019

أعلنت وزارة التجارة والصناعة حظر استيراد جميع أنواع الطائرات بدون طيار، من دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية.

وقالت "التجارة" في بيان صحافي إن القرار نص على حظر استيراد جميع أنواع الطائرات بدون طيار بمختلف احجامها والتي تعمل بنظام التحكم عن بعد والمزودة بأجهزة التصوير أو الاتصال أو الاستقبال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية.

أضافت ان المادة الثانية من القرار الذي حمل الرقم 411 نصت على "تلتزم الشركات والمحلات التجارية المرخص لها من وزارة الداخلية بإنشاء سجل خاص بمبيعات الطائرات المشار إليها بالمادة السابقة يدون فيه اسم المشتري – الرقم المدني – رقم الهاتف".