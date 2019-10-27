الصحة: التعامل مع تجمع المياه أمام مدخل مستشفى جابر ومتابعة الأمر من قبل "الهندسية والخدمات" في الوزارة

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:47 27/10/2019 حدث بتاريخ: 14:47 27/10/2019

أوضحت وزارة الصحة أن فيديو تجمع مياه الأمطار عند مدخل مستشفى جابر الأحمد هي احدى الملاحظات التي تم ادراجها عن الاستلام النهائي للمبنى وتمت معاينتها من قبل المكتب الاستشاري.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تعليقا على الفيديو المتداول أن التصرف المتبع بأن يتم ازالتها بواسطة مكائن شفط كهربائية المتوفرة وليس بالمعدات اليدوية كما ظهر في فيديو المقطع والذي يبدو انه تصرف فردي.

وأضافت أنه تم التنبيه على شركة النظافه بعدم استخدام المعدات اليدوية، والتنسيق مع شركة الصيانه لوضع ماكينات خاصة لسحب المياه، وسيتم متابعة الموضوع من قبل مكتب الشئون الهندسية وقسم الخدمات العامة.