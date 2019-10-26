الصقر: قيادة العمل في "الوطني" تفرض عليك تقديم القدوة والنموذج الأفضل للقطاع المصرفي

الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد عصام الصقر يتسلم الجائ

كتب بواسطة: %s محمد سيد المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:10 26/10/2019 حدث بتاريخ: 15:11 26/10/2019

قامت جمعية المصرفيين العرب في لندن بتسليم الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر جائزة "الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي" وذلك تقديراً لجهوده التي قدمها للقطاع المصرفي في العالم العربي على مدار السنوات الماضية.

وقد قام عمدة مدينة لندن سابقاً السيد/ جيفري ماونت إيفانز بتقديم الجائزة لتسليمها للسيد/ عصام الصقر وذلك خلال حفل العشاء السنوي الذي عقدته الجمعية في لندن بحضور رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر والرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة السيد/جورج ريشاني ومدير عام بنك الكويت الوطني- لندن السيد/ فوزي الدجاني.

وبهذه المناسبة قال السيد/ عصام الصقر: "إنه بالفعل يوم مميز على المستويين الشخصي والمهني أن يتم تكريمي وخاصة عندما يأتي التكريم من جمعية المصرفيين العرب التي تعد واحدة من المؤسسات المالية الرائدة والتي تتمتع بتاريخ حافل من جهود تطوير القطاع المصرفي في العالم العربي".

وأكد الصقر على أن تجربة قيادة العمل في مؤسسة مالية رائدة كبنك الكويت الوطني يفرض عليك تحديات مختلفة عن الآخرين والتي تدفعك إلى تقديم القدوة والنموذج الأفضل للقطاع المصرفي في كيفية مواصلة النمو وسط بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات من ملاحقة تطور تكنولوجي متسارع وتغير مستمر في احتياجات العملاء وكذلك العمل على ترسيخ ريادة البنك ليس فقط بتحقيق نجاحات مالية وتشغيلية وإنما بضرورة المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والقيام بمسؤولياته تجاه المجتمع.

وأضاف الصقر "منذ توليت مهام الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني في عام 2014 وعلى مدار 5 سنوات نجحنا في ترسيخ ريادة البنك للقطاع المصرفي الكويتي ومواصلة تنفيذ استراتيجيته للتنويع وذلك بالتزامن مع تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي نؤمن بكونها الركيزة الأساسية من أجل مواصلة تطورنا المستمر والوفاء بالتزامنا بأن يكون الوطني بنكاً للمستقبل يواكب التطور التكنولوجي ويفي بالتزاماته تجاه احتياجات عملائه المتطورة والمتلاحقة".

وقال الصقر "العمل بالقطاع المصرفي يفرض على أعضاءه ديمومة التعلم والتدريب والتحلي بروح الفريق الذي يمثل أساس نجاح كافة المؤسسات وخاصة المصرفية إضافة إلى ضرورة الإيمان بأن دور البنوك الحقيقي لا يقتصر فقط على توفير الاحتياجات التمويلية وإنما يمتد إلى إحداث الفارق في حياة الأفراد وتطور المؤسسات وتنمية المجتمعات وذلك هو النموذج المصرفي الذي اعتمد عليه تأسيس بنك الكويت الوطني".

واختتم الصقر حديثه قائلاً "طيلة عملي بالقطاع المصرفي وعلى مدار عقود لا زلت أشعر بنفس الحماسة التي اتخذت بها قرار العمل في بنك الكويت الوطني أثناء القيام بدوري من أجل مواصلة مسيرة نجاح المجموعة كما يتملكني شغف كبير عند مناقشة استراتيجية البنك وأهدافه لا يقل عن الشغف الذي كان يتملكني عندما كنت استمع إلى والدي رحمه الله وهو يحدثني عن الدور الاستراتيجي للبنوك في تمويل التنمية وتلبية الاحتياجات التمويلية لقطاع الأعمال والأفراد على السواء".

وخلال كلمته قال عمدة مدينة لندن سابقاً السيد/ جيفري ماونت إيفانز "يأتي تكريم السيد/ عصام الصقر اليوم تتويجاً لإسهاماته في تطوير العمل المصرفي العربي وما قدمه لبنك الكويت الوطني على مدار سنوات طويلة وخاصة منذ أن أصبح على رأس الإدارة التنفيذيه للبنك في العام 2014 من تحولات استراتيجية ترسخ لمستقبل أفضل للبنك خاصة على صعيد التحول الرقمي حتى أصبح الوطني أول بنك كويتي يقدم خدمة التحويلات المالية باستخدام تقنية البلوك تشين وهو ما يعكس خبراته الكبيرة في العمل داخل تلك الممؤسسة المصرفية العريقة وتنقله بين كافة إدارتها الخاصة بالائتمان والعمليات وفروعها الدولية مسجلاً تاريخاً مهنياً يدعو للفخر".

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لجمعية المصرفيين العرب السيد/ جورج كنعان "إن تكريم السيد/ عصام الصقر على مجهوداته الحثيثة التي طالما قدمها للقطاع المصرفي في العالم العربي يأتي تتويجاً لمسيرة حافلة بالنجاحات امتدت عبر سنوات طويلة من العمل داخل مؤسسة مالية رائدة بحجم بنك الكويت الوطني".

ودعا كنعان المصرفيين العرب إلى التواصل فيما بينهم وتبادل المعرفة بما يثري التجربة المصرفية العربية العريقة ويسهم في تطوير مستقبل عمل البنوك في المنطقة والذي يمثل الهدف الرئيسي لجمعية المصرفيين العرب.

وتأسست جمعية المصرفيين العرب في العام 1980 كمؤسسة غير هادفة للربح تتخذ من لندن مقراً لها، وتعد الجمعية من المؤسسات المالية الرائدة في الصناعة المصرفية حيث يعمل أعضاؤها في البنوك والكيانات ذات الصلة والتي تعمل بالقطاع المالي في كافة دول العالم العربي وبريطانيا.

وتسعى الجمعية من خلال مجموعة متميزة من البرامج والفعاليات إلى تعزيز العلاقات والترابط بين العاملين بالقطاع المالي في الدول العربية وبريطانيا من خلال التواصل المستمر وتبادل المعلومات.

كادر..

- عائلة "الوطني" .. أثمن موارد المجموعة وأساس مكانتها الريادية

قدم الصقر الشكر لفريق العمل في بنك الكويت الوطني عرفاناً بجهودهم الدؤوبة وسعيهم المتواصل من أجل الحفاظ على مسار البنك والحرص على استكشاف طرق جديدة ومبتكرة للنمو كما أعرب كذلك عن امتنانه لعملاء البنك في كافة الأسواق التي يعمل بها نظراً لثقتهم في خدماته ومنتجاته المصرفية مؤكداً على سعي البنك باستمرار إلى تعزيز تلك الثقة.

وأكد الصقر على أنه محظوظاً لكونه أحد أفراد عائلة بنك الكويت الوطني على مدار تلك الأعوام، فتلك العائلة التي تعد أثمن موارد المجموعة والتي تتكون من الرجال والنساء ممن كرسوا حياتهم لرفعة اسم بنك الكويت الوطني والاحتفاظ بمكانته الريادية كأحد أفضل البنوك في منطقة الشرق الأوسط.