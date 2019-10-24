الداخلية: ضبط 20 كيلو من مادة الكيميكال وكيلو من مادة الماريجوانا قادمة عبر الشحن الجوي

جانب من المضبوطات

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:33 24/10/2019 حدث بتاريخ: 17:00 24/10/2019

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن القطاع بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط 20 كيلو غراما من مادة الكيميكال وكيلو من مادة الماريجوانا قادمة من احدى الدول الأجنبية عبر الشحن الجوي.

وفي التفاصيل.... وردت معلومات من أحد المصادر السرية تفيد بقيام شخص يقوم بجلب مواد مخدرة إلى البلاد بقصد الاتجار، وذلك عبر الشحن الجوي، حيث تم تشكيل فريق لعمليات البحث والتحري، حيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك وبعد وصول الشحنة للبلاد تقدم لاستلامها مقيم من جنسية أفريقية وعلى الفور تم القبض عليه فور استلامه الشحنة وبتفتيشها عثر على حوالي 20 كيلو غراما من مادة الكيميكال وكيلو من مادة الماريجوانا ، وبالتحقيق معه اعترف بالواقعة وارشد عن شريك له في عملية الجلب.

وبعد عمل التحريات اللازمة تم القاء القبض على شريكه وبالتحقيق معه اعترف بجلب المواد المخدرة إلى البلاد بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.