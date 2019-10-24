الأرصاد: امطار خفيفة الى متوسطة ابتداء من الجمعة على بعض المناطق وقد تكون رعدية أحيانا

مدينة الكويت

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:54 24/10/2019 حدث بتاريخ: 15:54 24/10/2019

قالت ادارة الارصاد الجوية الكويتية اليوم الخميس ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي ويصاحب ذلك تغير الكتل الهوائية وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات النهار وارتفاع الرطوبة النسبية أحيانا مع فرص تكون الضباب على بعض المناطق.

وذكر مراقب التنبؤات الجوية بالادارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان كميات الغيوم تتكاثر مساء اليوم وتكون مصحوبة بسقوط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة ابتداء من غد الجمعة على بعض المناطق وقد تكون رعدية احيانا.

وتوقع القراوي ان يكون الطقس نهار اليوم حارا وغائما جزئيا ورطبا نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة أمطار خفيفة متفرقة.

واضاف ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 38 و40 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا الى معتدل الموج ما بين 1 و5 اقدام.

وذكر أن الطقس ليلا سيكون غائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و4 اقدام.

واوضح ان الطقس نهار غد الجمعة سيكون غائما إلى غائم جزئيا ورطبا والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لامطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 35 و37 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 اقدام.

وبين القراوي ان الطقس ليل غد سيكون غائما جزئيا ورطبا والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 اقدام.

واشار الى ان الطقس نهار السبت المقبل سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ويكون غائما جزئيا ورطبا والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مع فرصة لامطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج ما بين 3 و6 اقدام.

واضاف ان الطقس مساء السبت المقبل سيكون غائما جزئيا إلى غائم ورطبا والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لامطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية وحالة البحر معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 3 و6 اقدام.