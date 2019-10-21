الوزير باسل الصباح يفتتح المرحلة الأولى من مستشفى الجهراء الجديد

جانب من التدشين

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:26 21/10/2019 حدث بتاريخ: 11:26 21/10/2019

دشن وزير الصحة د. باسل الصباح صباح أمس المرحلة الأولى في المدينة الطبية لمستشفى الجهراء الجديد والذي يضم أقسام النساء والولادة والأطفال الخدج والعمليات والعيادات.

وكشف وزير الصحة في تصريح للصحافيين على هامش التدشين عن مراجعة 270 مريض في العيادات الخارجية وإجراء 120 سونار لمرضى إلى جانب 4 ولادات بواقع ولادتين طبيعيتين ومثلها قيصرية.

وأشار الى انه بافتتاح المرحلة الأولى يكون تم تشغيل 20٪ من مستشفى الجهراء.

وأوضح أنه خلال المراحل التالية سيتم افتتاح مبنى الجراحات والمرحلة الأخيرة مبنى الباطنية.

وكشف عن أن العمل جاري الآن لطرح مستشفى الجهراء لمشغل وإدارة أجنبية تقوم بتشغيل المستشفى حسب المعايير العالمية ومعايير وضعتها وزارة الصحة.